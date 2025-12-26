Rik De Mil windt geen doekjes om de selectie van KAA Gent

KAA Gent werkt zaterdag nog één competitiewedstrijd af voor de winterstop. De thuiswedstrijd tegen Westerlo krijgt daarbij een duidelijke sportieve lading.

Belang van de laatste wedstrijd

De club sluit het kalenderjaar af in de Planet Group Arena. Supporters die vroeg aanwezig zijn, komen op de promenade al in winterse sfeer terecht. Voor de ploeg staat vooral het sportieve resultaat centraal.

Rik De Mil benadrukte op zijn persconferentie dat er nog stappen nodig zijn om zijn visie volledig te realiseren. “Voor het voetbal dat ik voor ogen heb, moeten we nog veel stappen zetten”, klinkt het op de website van de ploeg.

“We moeten eerst een evenwicht vinden en niet te veel nieuwe zaken tegelijk willen doen. Maar op korte termijn moeten we ook echt punten pakken. De match tegen Westerlo is een must win, daar moeten we niet flauw over doen”, ging hij verder.

De coach maakt duidelijk dat de ploeg op korte termijn resultaat moet neerzetten. De wedstrijd tegen Westerlo wordt daarbij gezien als een noodzakelijke opdracht om de aansluiting met de bovenste regionen te behouden.

Selectiesituatie en interne kansen

Voor deze wedstrijd moet De Mil rekening houden met meerdere afwezigen. Skoras blijft geschorst, terwijl Kadri en Ito twijfelgevallen zijn. Delorge en Es‑Saoubi ontbreken sowieso. Daardoor komen andere spelers nadrukkelijker in beeld voor een selectieplaats.

De Mil geeft aan dat hij bewust inzet op de betrokkenheid van de volledige kern. “Daarom steek ik ook veel werk in de jongens die lange tijd op de bank gezeten hebben”, besluit hij. “Ik vind het heel belangrijk om hen mee te betrekken en met hen te communiceren. Een ploeg is meer dan elf spelers.”

Volg KAA Gent - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (27/12).

