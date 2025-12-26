Ivan Leko spreekt klare taal na thriller tegen KRC Genk: "Dat gebeurt ook niet elke dag"

Club Brugge won vrijdagnamiddag de langverwachte topper tegen Racing Genk met 3-5. Na afloop was Club-coach Ivan Leko duidelijk tevreden.

De neutrale supporter werd vrijdag verwend met een doelpuntenkermis in de Cegeka Arena. De wedstrijd bleef spannend tot diep in de match, maar Club mag de drie punten uiteindelijk mee op de bus nemen.

"Ik ben blij dat wij de wedstrijd uiteindelijk wonnen", was Ivan Leko opgelucht na afloop. "Voor mij waren het twee verschillende matchen. De eerste helft hebben wij compleet gedomineerd. Onze druk was goed, net als het voetbal."

Een wedstrijd met twee gezichten

Na de pauze kreeg blauw-zwart het toch een pak moeilijker. "Toen we de 2-3 slikten wisten we dat het nog lastig ging worden. Genk veranderde zijn manier van spelen en we hadden minder controle. Uiteindelijk wonnen we met die fantastische goal van Stankovic."

Leko kan 2025 afsluiten als een tevreden coach. "We hebben positieve dingen getoond, we lieten zien hoe goed we kunnen zijn. We scoorden vijf doelpunten, dat gebeurt ook niet elke dag."

"Het is een fijne manier om het jaar af te sluiten, met 9 op 9. Het geeft ons vertrouwen, maar we weten dat niet nog niet het maximum is dat uit de ploeg gehaald kan worden", besluit Leko.