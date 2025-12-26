"Uitlenen of verkopen": Vidarsson spreekt klare taal richting KAA Gent

Arnar Vidarsson blijft het Belgische voetbal van dichtbij volgen. Hij sprak in een gesprek met Het Nieuwsblad over de ontwikkeling van Tibe De Vlieger bij KAA Gent.

Ontwikkeling binnen de clubstructuur

KAA Gent sluit het jaar af tegen Westerlo, een wedstrijd waarin De Vlieger zich opnieuw kan tonen. De middenvelder moest ook dit seizoen geduldig wachten, maar lijkt stilaan zijn plaats op te eisen. Hij doorliep de volledige jeugdopleiding en maakte in 2022 de overstap naar Jong AA Gent, waar hij zich voor de winterstop van 2023‑2024 onderscheidde met meerdere doelpunten.

Vidarsson werkte destijds met hem samen en kent zijn profiel goed. “Tibe heeft erg veel vertrouwen nodig, maar dat is logisch op die leeftijd. Hij is enorm goed opgevoed. Tibe is heel beleefd, maar een tikje introvert. Hij beheerst de juiste arbeidsethiek en zal je vertrouwen ook nooit beschamen”, klinkt het in de krant.

Beperkte speelminuten

Zijn prestaties vielen ook bij de A-kern op, waardoor hij al vroeg mocht aansluiten op winterstage en kort daarna zijn debuut maakte in de Croky Cup. Toch bleef zijn speeltijd vorig seizoen beperkt tot enkele competitiewedstrijden. Vidarsson benadrukt dat dit niet betekent dat de speler stilstaat.

“Zeker niet, maar het heeft ook met de omgeving te maken”, reageert Vidarsson. “Je moet als club ook soms door de zure appel heen durven te bijten. Als een speler het niveau van Jong AA Gent ontgroeid is, dan moet je kansen krijgen op het hoogste niveau. Als het niet lukt bij je eigen A-kern, moet je zo iemand uitlenen of verkopen.”

Ook dit seizoen bleef De Vlieger afhankelijk van invalbeurten, ondanks een sterke voorbereiding waarin hij fysiek tot de beste spelers van de kern behoorde. Blessures bij ploegmaats zorgden recent voor nieuwe speelkansen.



De IJslander ziet wel dat de concurrentie zwaar is. “Hij komt inderdaad net iets tekort om bij KAA Gent meteen een basisplaats op te kunnen eisen. Dan moet je al Mokio of Fofana heten, maar in de situatie van KAA Gent zou je De Vlieger wel vaker kansen moeten geven”, besluit Vidarsson. “Tibe manifesteerde zich wel al op heel jonge leeftijd en als je dan ruim twee jaar na zijn debuut de analyse maakt, kom je tot de conclusie dat hij niet genoeg minuten heeft gemaakt.”