Antwerp is gewaarschuwd: "Wij kunnen iedereen verslaan"

Zulte Waregem wil op zaterdagnamiddag op de Bosuil in Antwerp opnieuw punten gaan pakken. Tegen een ploeg in vorm hebben ze geen schrik, zo blijkt bij centrale verdediger Jakob Kiilerich. Die gelooft er enorm in.

Zulte Waregem en zijn fans geloven er in ieder geval in. Zaterdagnamiddag om 13.30 uur trekken ze naar de Bosuil in Deurne-Noord. Dat gaan ze bovendien doen met een volledig uitvak, zo laat Zulte Waregem weten via de sociale media.

Op Facebook zijn ze trots op wat hun supporters neer weten te zetten. Het kerstvoetbal blijft zo populair, want er zijn ook al verschillende stadions helemaal uitverkocht. En ook in Antwerp mogen we ons opmaken voor een interessante wedstrijd.

Centrale verdediger Jakob Kiilerich kijkt alvast uit naar het duel met The Great Old, ook al is Antwerp onder zijn nieuwe coach Joseph Oosting aan een heel sterke reeks begonnen. Maar ook Essevee wil snel opnieuw aan winnen denken.

Jakob Kiilerich wil het tij snel keren bij Zulte Waregem

“Ik ben er zeker van dat het tij snel zal keren. In de Jupiler Pro League zijn de ploegen erg aan elkaar gewaagd", opende Jakob Kiilericht de debatten in Het Laatste Nieuws over de wedstrijd die er gaat komen tegen Antwerp op zaterdagnamiddag.



"Antwerp, onze laatste tegenstander van 2025, zit in een goede flow, maar we geloven in een driepunter. Op een goede dag kan Zulte Waregem iedereen verslaan." Bij ons kan u het duel uiteraard live en op de voet volgen.