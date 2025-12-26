"Waar we naartoe willen" : vijf goals... op zes doelpogingen, de hand van Ivan Leko is nu al zichtbaar

Club Brugge was in de eerste helft bijzonder efficiënt en won vrijdag op het veld van Genk. Blauw-zwart scoorde vijf keer... met slechts zes schoten op doel.

“De eerste helft is waar we naartoe willen.” Dat zei Ivan Leko na de overwinning van Club Brugge tegen Racing Genk. Het werd een spectaculaire 3-5-overwinning, maar zo spectaculair was de prestatie niet.

Aan de rust leidde Club Brugge met 1-3 dankzij treffers van Hugo Vetlesen, Roméo Vermant en Hans Vanaken. Na de pauze liet Brugge echter de teugels vieren, waardoor Genk terugkwam tot 3-3.

De bezoekers herstelden snel het evenwicht en namen opnieuw de leiding, waarna Cissé Sandra in de extra tijd de eindstand vastlegde. Een wedstrijd met acht doelpunten en acht verschillende doelpuntenmakers, tijdens het debuut van Nicky Hayen als Genk‑coach.

Ivan Leko tevreden over de efficiëntie van Brugge

De voormalige Club‑trainer, nu aan het roer bij Genk, had ondanks de nederlaag redenen om teleurgesteld te zijn, want zijn ploeg speelde zeker geen zwakke partij. Met 22 doelpogingen, waarvan 7 op doel, had Genk meer dan genoeg kansen om het resultaat om te buigen.

Genk creëerde zelfs de meeste uitgespeelde kansen, wat ook blijkt uit de expected‑goalscijfers: 1,59 voor Genk tegenover 1,04 voor Brugge. Toch scoorde Brugge vijf keer uit acht schoten, waarvan zes tussen de palen. Een les in efficiëntie waar Ivan Leko niet omheen kon.