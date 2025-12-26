Hayen debuteert bij Genk: probleempje, maar vooral veel knuffels en applaus van Clubfans

De komst van Nicky Hayen naar Racing Genk zorgde voor opvallende taferelen in de Cegeka Arena. Zowel de ontvangst als een klein organisatorisch detail trokken de aandacht.

Hartelijke begroeting bij de spelers en staf

Voor de aftrap werd Hayen warm onthaald door verschillende bekenden van Club Brugge. Spelers en stafleden namen de tijd om hem persoonlijk te begroeten. Ook zijn opvolger Ivan Leko gaf hem een omhelzing. Hayen zelf wandelde langs zijn voormalige spelersgroep om hen kort te groeten voor de wedstrijd begon.

De stadionomstandigheden versterkten dat moment. Blauwe en witte rook vulden de tribunes en een grote tifo werd ontrold. De ontvangst verliep daardoor in een uitgesproken feestelijke setting.

Applaus uit beide supportersvakken

De Cegeka Arena was volledig uitverkocht voor Hayens debuut. Het was pas de tweede keer dit seizoen dat het stadion tot de laatste plaats gevuld was. De steun kwam niet alleen van de Genk‑aanhang. Ook de meegereisde supporters van Club Brugge lieten zich horen en applaudisseerden bij zijn opkomst.

Die dubbele steun zorgde voor een opvallend beeld: een trainer die bij zijn nieuwe club wordt toegejuicht, maar tegelijk ook erkenning krijgt van zijn vorige achterban. De ontvangst verliep daardoor ongewoon hartelijk voor een competitiewedstrijd op dit niveau.

Klein administratief probleem op het wedstrijdblad

Naast de positieve sfeer was er ook een klein praktisch probleem. Op het officiële wedstrijdblad bleek de naam van de trainer van Racing Genk niet ingevuld. Het vakje waar Hayens naam had moeten staan, bleef leeg.



Lees ook... Genk-trainer Nicky Hayen is duidelijk na spectaculaire topper tegen Club Brugge›

En nu kijken wat deze wedstrijd sportief kan brengen. KRC Genk kan de drie punten en een thuisoverwinning heel goed gebruiken, maar ook Leko heeft met Club Brugge de punten meer dan nodig. Na 20 minuten staat het al 0-2 in het voordeel van de West-Vlamingen...