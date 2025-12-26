Hayen debuteert bij Genk: probleempje, maar vooral veel knuffels en applaus van Clubfans

Hayen debuteert bij Genk: probleempje, maar vooral veel knuffels en applaus van Clubfans

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De komst van Nicky Hayen naar Racing Genk zorgde voor opvallende taferelen in de Cegeka Arena. Zowel de ontvangst als een klein organisatorisch detail trokken de aandacht.

Hartelijke begroeting bij de spelers en staf

Voor de aftrap werd Hayen warm onthaald door verschillende bekenden van Club Brugge. Spelers en stafleden namen de tijd om hem persoonlijk te begroeten. Ook zijn opvolger Ivan Leko gaf hem een omhelzing. Hayen zelf wandelde langs zijn voormalige spelersgroep om hen kort te groeten voor de wedstrijd begon.

De stadionomstandigheden versterkten dat moment. Blauwe en witte rook vulden de tribunes en een grote tifo werd ontrold. De ontvangst verliep daardoor in een uitgesproken feestelijke setting.

Applaus uit beide supportersvakken

De Cegeka Arena was volledig uitverkocht voor Hayens debuut. Het was pas de tweede keer dit seizoen dat het stadion tot de laatste plaats gevuld was. De steun kwam niet alleen van de Genk‑aanhang. Ook de meegereisde supporters van Club Brugge lieten zich horen en applaudisseerden bij zijn opkomst.

Die dubbele steun zorgde voor een opvallend beeld: een trainer die bij zijn nieuwe club wordt toegejuicht, maar tegelijk ook erkenning krijgt van zijn vorige achterban. De ontvangst verliep daardoor ongewoon hartelijk voor een competitiewedstrijd op dit niveau.

Klein administratief probleem op het wedstrijdblad

Naast de positieve sfeer was er ook een klein praktisch probleem. Op het officiële wedstrijdblad bleek de naam van de trainer van Racing Genk niet ingevuld. Het vakje waar Hayens naam had moeten staan, bleef leeg.

Lees ook... Genk-trainer Nicky Hayen is duidelijk na spectaculaire topper tegen Club Brugge

En nu kijken wat deze wedstrijd sportief kan brengen. KRC Genk kan de drie punten en een thuisoverwinning heel goed gebruiken, maar ook Leko heeft met Club Brugge de punten meer dan nodig. Na 20 minuten staat het al 0-2 in het voordeel van de West-Vlamingen...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk
Nicky Hayen

Meer nieuws

Genk-trainer Nicky Hayen is duidelijk na spectaculaire topper tegen Club Brugge

Genk-trainer Nicky Hayen is duidelijk na spectaculaire topper tegen Club Brugge

16:28
🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge?

🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge?

15:54
10
Club Brugge en Genk zorgen voor waanzinnige topper met acht doelpunten

Club Brugge en Genk zorgen voor waanzinnige topper met acht doelpunten

15:27
LIVE: Cercle Brugge ziet goal afgekeurd, Union scoort wél! Live

LIVE: Cercle Brugge ziet goal afgekeurd, Union scoort wél!

16:35
Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

16:30
Wie grijpt er dit seizoen naast de Champions' Play-offs?

Wie grijpt er dit seizoen naast de Champions' Play-offs?

14:30
Rik De Mil windt geen doekjes om de selectie van KAA Gent

Rik De Mil windt geen doekjes om de selectie van KAA Gent

15:30
"Dat stoort me wel": vervanger van Epolo treft ex-ploeg

"Dat stoort me wel": vervanger van Epolo treft ex-ploeg

15:00
Antwerp is gewaarschuwd: "Wij kunnen iedereen verslaan"

Antwerp is gewaarschuwd: "Wij kunnen iedereen verslaan"

14:40
1
Angulo vertelt zelf aan welke ploegen hij gelinkt wordt en wat waar is

Angulo vertelt zelf aan welke ploegen hij gelinkt wordt en wat waar is

13:30
"Niemand is er beter in dan Hayen": Van Der Elst stelt duidelijk statement

"Niemand is er beter in dan Hayen": Van Der Elst stelt duidelijk statement

12:40
1
Vera Duchateau, vrouw van Nicky Hayen, spreekt klare taal over ontslag bij Club Brugge

Vera Duchateau, vrouw van Nicky Hayen, spreekt klare taal over ontslag bij Club Brugge

07:23
Nicky Hayen verrast met uitspraak over wintermercato KRC Genk

Nicky Hayen verrast met uitspraak over wintermercato KRC Genk

06:00
2
Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

25/12
1
Nicky Hayen puzzelt richting Club Brugge: positieve signalen vanuit ziekenboeg

Nicky Hayen puzzelt richting Club Brugge: positieve signalen vanuit ziekenboeg

08:40
LIVE: Kan kersverse Genk-trainer Nicky Hayen meteen punten pakken tegen gehavend Club Brugge?

LIVE: Kan kersverse Genk-trainer Nicky Hayen meteen punten pakken tegen gehavend Club Brugge?

06:15
Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

19:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/12: Dimitrievski - Origi

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/12: Dimitrievski - Origi

13:00
'Club Brugge mikt op doelman... van 32 jaar oud zonder speelminuten'

'Club Brugge mikt op doelman... van 32 jaar oud zonder speelminuten'

13:00
1
Franky Van der Elst ziet meteen groot voordeel voor Nicky Hayen bij KRC Genk

Franky Van der Elst ziet meteen groot voordeel voor Nicky Hayen bij KRC Genk

25/12
Burnley-coach Scott Parker (ex-Club) is duidelijk over Mike Trésor (ex-Genk)

Burnley-coach Scott Parker (ex-Club) is duidelijk over Mike Trésor (ex-Genk)

12:20
"Opgelegd door de bobo's bij de UEFA": Belgische bondscoach van Mali, Tom Sainftiet, haalt stevig uit

"Opgelegd door de bobo's bij de UEFA": Belgische bondscoach van Mali, Tom Sainftiet, haalt stevig uit

12:00
2
Frank Boeckx heeft twijfels over PO1-kandidaat: "Niet altijd aangenaam om te zien"

Frank Boeckx heeft twijfels over PO1-kandidaat: "Niet altijd aangenaam om te zien"

11:00
3
LIVE: Besnik Hasi gaat teruggrijpen naar het succesrecept tegen Charleroi

LIVE: Besnik Hasi gaat teruggrijpen naar het succesrecept tegen Charleroi

10:25
'Arsenal vist achter het net: toekomst van Club-middenvelder lijkt al bepaald'

'Arsenal vist achter het net: toekomst van Club-middenvelder lijkt al bepaald'

10:00
'Verrassende club meldt zich voor transfervrije Divock Origi'

'Verrassende club meldt zich voor transfervrije Divock Origi'

11:20
"Nu ben je gewoon de sport aan het veranderen": Joos en Odoi discussiëren over opvallend idee

"Nu ben je gewoon de sport aan het veranderen": Joos en Odoi discussiëren over opvallend idee

10:30
Thorgan Hazard denkt aan zijn toekomst: dit zijn de plannen

Thorgan Hazard denkt aan zijn toekomst: dit zijn de plannen

09:30
De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

19:00
3
Opsteker voor Standard met oog op STVV

Opsteker voor Standard met oog op STVV

09:00
"Het is niet de val die ons definieert, het is de kracht om weer recht te staan"

"Het is niet de val die ons definieert, het is de kracht om weer recht te staan"

09:45
1
Frank Boeckx is er zeker van: "Het frustreert Club Brugge en Anderlecht mateloos"

Frank Boeckx is er zeker van: "Het frustreert Club Brugge en Anderlecht mateloos"

07:00
STVV-speler moest groot nieuws stilhouden: "Alleen coach Wouter Vrancken wist het snel"

STVV-speler moest groot nieuws stilhouden: "Alleen coach Wouter Vrancken wist het snel"

08:20
Eindelijk bingo voor Cercle: opvallende keuze maakt het verschil

Eindelijk bingo voor Cercle: opvallende keuze maakt het verschil

07:40
Nederlandse international wordt vergeleken met Kevin De Bruyne: dit is zijn duidelijke reactie

Nederlandse international wordt vergeleken met Kevin De Bruyne: dit is zijn duidelijke reactie

08:00
Van Jupiler Pro League naar ... WK? Seizoensrevelatie legt uit

Van Jupiler Pro League naar ... WK? Seizoensrevelatie legt uit

07:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Union SG Union SG
Standard Standard 18:30 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 27/12 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 27/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

super bosco super bosco over KRC Genk - Club Brugge: 3-5 Jimmmmm Jimmmmm over 🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge? De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Cercle Brugge - Union SG: 0-0 RememberLierse RememberLierse over Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team" Joe Joe over Antwerp is gewaarschuwd: "Wij kunnen iedereen verslaan" mantoch mantoch over "Niemand is er beter in dan Hayen": Van Der Elst stelt duidelijk statement TIGERMANIA TIGERMANIA over Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp RememberLierse RememberLierse over "Opgelegd door de bobo's bij de UEFA": Belgische bondscoach van Mali, Tom Sainftiet, haalt stevig uit FELIX25 FELIX25 over Frank Boeckx heeft twijfels over PO1-kandidaat: "Niet altijd aangenaam om te zien" Karl Callebaut Karl Callebaut over "Het is niet de val die ons definieert, het is de kracht om weer recht te staan" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved