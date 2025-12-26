"Niemand is er beter in dan Hayen": Van Der Elst stelt duidelijk statement

Het Nieuwsblad sprak met Franky Van Der Elst over de onmiddellijke start van Nicky Hayen bij KRC Genk tegen zijn ex-ploeg Club Brugge. De timing en de emotionele context vormden de kern van het gesprek.

Startmoment en sportieve keuze

Nicky Hayen neemt de leiding bij Genk op een moment dat een duel met zijn vorige club Club Brugge op de agenda. Volgens Franky Van Der Elst had hij theoretisch kunnen wachten tot na die wedstrijd, maar dat vindt hij geen noodzakelijke optie.

“Misschien wel”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Al siert het hem dat hij zich niet verstopt. Hij heeft alles gegeven voor Club en is er succesvol geweest, dus hij hoeft zich helemaal niet te schamen of de confrontatie uit de weg te gaan. Ik zie dan ook eigenlijk weinig redenen om nog niet op de bank plaats te nemen.”

De voormalige international benadrukt dat de keuze om meteen in te stappen volgens hem geen nadelige gevolgen hoeft te hebben. Hij verwijst daarbij naar de professionele ingesteldheid die Hayen in eerdere functies al toonde.

Emotionele dimensie en opvolging

Op de vraag of het emotionele aspect een rol speelt, verwijst Van Der Elst naar Hayens eigen woorden. “Zelf beweert hij dat hij geen revanchegevoelens heeft, maar het omgekeerde zeggen zou ook raar zijn natuurlijk. Ik ben al lang blij dat hij niet gezegd heeft dat het een match wordt zoals een andere, want dat is het natuurlijk niet.”

Veel mensen stelden zich vragen bij het ontslag van Hayen, maar daar valt niks meer aan te veranderen. Dat hij nu meteen een duel met zijn ex-club heeft, zorgt alleen maar voor extra spanning.



“Toch moet je mij niet vertellen dat hij vrijdagochtend bij het opstaan niet meer spanning zal voelen dan anders. Al is het als coach dan ook wel zaak om zo normaal mogelijk te proberen doen. In dat opzicht verwacht ik evenwel geen problemen, want niemand is beter in gewoon doen dan Nicky Hayen”, besluit Van Der Elst.