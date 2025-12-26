📷 Mathias Delorge dropt foto vanuit ziekenhuisbed

Foto: © photonews

Mathias Delorge sukkelde al eventjes met een enkelblessure. Vandaag werd hij geopereerd, zo laat hij weten op sociale media.

Delorge bewees dit seizoen duidelijk zijn meerwaarde in het elftal van KAA Gent. Hij liep echter een enkelblessure op en die houdt hem al eventjes aan de kant. Een fikse tegenvaller voor trainer Rik De Mil.

Vervanger

Door zijn afwezigheid krijgt youngster Tibe De Vlieger de nodige kansen om zich te laten gelden, een talent dat volgens Vidarsson eigenlijk al meer kansen had moeten krijgen.

Vandaag liet Delorge op zijn Instagrampagina een beeld zien vanuit een ziekenhuisbed. Hij is geopereerd aan de enkelblessure waarvan hij de nodige last ondervond.

Goed verlopen operatie

“De operatie verliep goed”, laat de speler van de Buffalo’s weten. “Nu is het tijd om hard te werken en ervoor te zorgen dat ik sterker terugkeer”, klinkt het nog.

Hoelang Delorge afwezig zal zijn is momenteel niet duidelijk, maar er mag toch snel op een aantal weken afwezigheid gerekend worden. Afwachten dus op officiële communicatie van de club over zijn herstelperiode.

Volg KAA Gent - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (27/12).

