"Dat stoort me wel": vervanger van Epolo treft ex-ploeg

Het Belang van Limburg sprak met Lucas Pirard over zijn tijdelijke rol als vervanger van Matthieu Epolo. De doelman krijgt een zeldzame kans om minuten te maken bij Standard.

Kans op speeltijd tijdens Afrika Cup

Door de afwezigheid van Epolo verdedigt Pirard momenteel het doel van Standard. Voor hem is het een gelegenheid om uit de rol van vaste doublure te stappen. Hij geeft aan dat het label van eeuwige tweede doelman dat hem al jaren volgt hem raakt. “Dat etiket stoort me wel”, klinkt het in de krant.

Pirard doorliep zijn jeugdopleiding bij Standard, maar pas vorige week maakte hij zijn debuut in een officiële wedstrijd van de Rouches. Dat gebeurde op het veld van Dender, waar hij meteen een overwinning en een clean sheet neerzette.

Confrontatie met voormalige werkgever

Zijn volgende opdracht vindt plaats op Sclessin, tegen STVV, de ploeg waar hij zijn eerste stappen op het hoogste niveau zette. Hij haalt die periode nog helder voor de geest. “Ik herinner me mijn debuut nog alsof het gisteren was”, gaat hij verder.

“We verloren thuis met 0-1 van Club Brugge door een penalty van Jelle Vossen. Ivan Leko was toen nog onze coach. STVV zal dus altijd speciaal voor mij blijven. Ze hebben me mijn kans gegeven in eerste klasse en ik heb er drie mooie jaren doorgebracht”, klinkt het nog.

Na zijn vertrek bij STVV volgden passages bij Waasland‑Beveren, Union en Kortrijk. In geen van die periodes kon hij zich opnieuw vestigen als vaste nummer één. Standard haalde hem afgelopen zomer binnen als ervaren back‑up voor Epolo.



Pirard benadrukt dat hij zijn taken uitvoert wanneer hij nodig is en dat hij op training mee verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van Epolo. “We hebben een goede relatie en er heerst een gezonde dynamiek tussen ons. Maar als ik mocht kiezen, zou ik natuurlijk altijd liever spelen”, besluit hij.