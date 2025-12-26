Voor het eerst tegen Club Brugge: Nicky Hayen openhartig over duel met ex-ploeg

Nicky Hayen beleefde een bijzonder debuut als trainer van Racing Genk. Meteen stond hij oog in oog met zijn ex-club Club Brugge, een duel dat sportief én emotioneel beladen was.

Een specialer debuut kon Nicky Hayen als Genk-coach niet beleven. Hij nam het vrijdag meteen op tegen zijn ex-club, Club Brugge. Hij had er naar eigen zeggen niet veel moeite mee om zijn ex-spelers in de ogen te kijken.

"Echt ongemakkelijk was het niet", vertelde hij na afloop. "Het is vooral een heel fijn gevoel om de spelers terug te zien. Tijdens die 18 maanden hebben we allemaal enorm veel gegeven. Dat is de trots en fierheid waarmee ik langs het veld stond, al zit ik nu in het andere kamp."

Hayen staat erom bekend enorm veel respect te tonen voor iedereen in het vak. "Uiteindelijk ben je een sportman en wil je je eigen wedstrijd winnen. Maar het respect en de waardering voor de andere club, spelers en medewerkers zal er altijd blijven."

Respect voor het verleden, focus op het heden

De Genk-fans gaven hem een warm welkom, maar ook de bezoekende supporters lieten zich horen. In het uitvak gingen de handen op elkaar wanneer zijn naam werd afgeroepen.

"Dat geeft een heel fijn gevoel", zegt Hayen. "Maar ik heb altijd gezegd dat ik veel respect heb voor eender welke van in België en het buitenland, dat moet je ook altijd tonen."



"Ik heb eerder al gezegd: blijf gewoon voor je club supporteren, liefst nog met emoties want dat maakt het leuk en spannend, maar ook met respect. Ik heb dat altijd gedaan en het is een fijn gevoel als je het terugkrijgt", besluit hij.