Transfernieuws en Transfergeruchten 26/12: Origi

Op 26/12 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Origi

'Verrassende club meldt zich voor transfervrije Divock Origi'

Divock Origi is transfervrij, maar wie durft het risico te nemen om de voormalige Liverpool-spits, die al meerdere jaren nauwelijks speelde, een kans te geven? (Lees meer)