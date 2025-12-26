"Zo realistisch ben ik ook wel": sterkhouder van Dender zegt hoe het zit

Bryan Goncalves zette de voorbije weken de nodige stappen vooruit bij Dender. Dat is maar goed ook, want de cruciale tijden komen eraan. Voor hem persoonlijk, maar ook voor de club.

Stijgende positie binnen de selectie

Dender zag zijn opmars onderbroken door twee thuisnederlagen, waardoor de druk op de komende wedstrijd tegen KV Mechelen toeneemt. Goncalves, die het seizoen als eerste invaller begon, heeft zich intussen opgewerkt tot vaste kracht. De club overweegt om de optie in zijn contract te lichten.

Hij geeft aan dat de weg naar een basisplaats niet vanzelfsprekend was. “Ik geef eerlijk toe dat het niet altijd eenvoudig was om als bankzitter toe te kijken, maar de coach maakt nu eenmaal keuzes en probeert een zo sterk mogelijke ploeg op te stellen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Toch blijft hij voorzichtig in zijn zelfinschatting. Hij noemt zichzelf nog altijd geen titularis van de ploeg. “Ik ga ervan uit dat mijn toekomst bij Dender ligt en ben niet bezig met een transfer. Op mijn dertigste droom ik niet meer van een club die de Champions League speelt. Zo realistisch ben ik ook wel.”

Blik op het klassement

Ondanks de achterstand op de veilige plaatsen blijft Goncalves overtuigd dat Dender zich kan redden. Hij verwijst naar recente wedstrijden waarin de ploeg competitief was. “Nee, wij spelen straks geen play-downs”, is hij overtuigd.

Hij hoopt na Nieuwjaar een zegereeks in te zetten. “Op La Louvière hebben we al getoond dat het kan. Zelfs vorige week tegen Standard waren we de betere ploeg en vergaten we onszelf te belonen”, klinkt het.



Daarvoor moet vooral de efficiëntie omhoog, aan beide kanten van het veld. “Ik weet niet of de club nog versterking haalt, want dat is de job van sportief manager Julien Gorius. Ook met de huidige ploeg geloof ik rotsvast dat we over voldoende kwaliteit beschikken om ons te redden”, besluit hij.