Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp

Royal Antwerp FC is op zoek naar nieuwkomers om de kern te gaan versterken. Daarbij zijn ze nu ook uitgekomen in onder meer Zuid-Afrika, waar ze twee testers vandaan hebben gehaald in deze eindejaarsperiode.

Eerder hadden we het al over Fricio Caicedo, de broer van Antwerp-speler Fronny Caicedo die meer dan waarschijnlijk in 2026 – als hij achttien is geworden ergens in april – de overstap zal maken richting Bosuil.

Maar met Jody Ah Shene en Shakeel April zijn er ook twee spelers van Cape Town City uit de Zuid-Afrikaanse tweede klasse op bezoek in de kerstperiode. Zij trainen mee met Antwerp, mogelijk met de kans om een contract in Europa te verzilveren.

Jody Ah Shene en Shakeel April trainden mee met Royal Antwerp FC

De club van beide spelers is blij met de kans die Ah Shene en April hebben mogen maken en zijn dan ook trots. Dat blijkt ook uit een post die werd gedeeld op de sociale media van Cape Town City vlak voor de kerstdagen.

Learning abroad 🇧🇪



Jody Ah Shene and Shakeel April spent time in Belgium training with @Official_RAFC as part of their continued development, gaining first hand experience in a top European environment.



Our appreciation to the club for their hospitality and professionalism… pic.twitter.com/7ZL0F3BARV — Cape Town City FC (@CapeTownCityFC) December 23, 2025

Jody Ah Shene is een 20-jarige centrale aanvaller die in eigen land al wat mooie dingen heeft laten zien. Zo scoorde hij volgens zijn profiel op Transfermarkt al vijf keer in elf interlands bij de beloftenploeg van Zuid-Afrika en was hij ook bij Cape Town City al goed bij schot de voorbije achttien maanden.





En ook Shakeel April heeft al wat adelbrieven om voor te leggen. De winger heeft volgens Transfermarkt ondertussen al een marktwaarde van zo’n 200.000 euro. Ook hij scoorde al twee keer voor de beloften van Zuid-Afrika in elf interlands. De komende tijd zal moeten blijken of hun trainingsperiode bij Antwerp iets zal opbrengen richting toekomst.