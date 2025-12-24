'Antwerp mikt hoog met de nieuwe Willian Pacho'

Royal Antwerp heeft de wind eindelijk opnieuw in de zeilen. En ook naar de toekomst toe gaan ze volop inzetten op nieuwe spelers. Daarbij hoort ook de 'nieuwe Willian Pacho' die ze zo snel mogelijk in huis zouden willen halen.

Op oefenkamp in Oostenrijk in de zomer onder toen nog Stef Wils viel vooral één naam op: Fricio Caicedo. De 17-jarige Ecuadoraanse centrale verdediger trainde toen op proef mee met de Great Old en mocht aanspraak maken op een contract.

Caicedo – een lange, fysiek sterke verdediger – kreeg de kans zich te tonen aan de technische staf. Antwerp hoopt met hem misschien een nieuwe parel te ontdekken, net zoals ze dat eerder deden met landgenoot Willian Pacho.

🚨🇪🇨 CONFIRMADO: FRICIO CAICEDO será NUEVO FICHAJE del ROYAL ANTWERP 🇧🇪 y lo consideran el “NUEVO WILLIAN PACHO”. 🤯



El central zurdo de 17 años que pertenece a LIGA DE QUITO será nuevo jugador del equipo belga el 2026, cuando cumpla la mayoría de edad.



Camada de oro. ⭐️ pic.twitter.com/B0QStW3TL3 — César Mosquera🎙️ (@cesarmosquera__) December 24, 2025

Die vertrok via Frankfurt naar PSG en heeft inmiddels een marktwaarde van 70 miljoen euro. Volgens Zuid-Amerikaanse media zouden ze bij Antwerp in Caicedo de nieuwe Willian Pacho zien en hem dus ook snel willen vastleggen.

Contract voor Caidedo bij Antwerp als hij 18 jaar wordt

In 2026 zou hij een contract kunnen tekenen op het moment dat hij 18 jaar wordt. Dat is volgens zijn profiel op Transfermarkt voorzien voor 17 april 2026. Daardoor kan hij richting de zomer een belangrijke transfer worden.





Zijn broer Fronny Caicedo is ondertussen al even lid van de Young Reds bij Antwerp in de Tweede Amateurklasse. Dat zou ook voor Fricio Caicedo de eerste tussenstap kunnen zijn op weg naar een grootse Europese carrière.