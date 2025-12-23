Hein Vanhaezebrouck waarschuwt KAA Gent: "Anders is het bijna game-over..."

Hein Vanhaezebrouck waarschuwt KAA Gent: "Anders is het bijna game-over..."
Foto: © photonews
KAA Gent ging afgelopen weekend met 2-1 onderuit op bezoek bij Club Brugge. Hein Vanhaezebrouck ziet het met lede ogen aan en spaart zijn ex-club niet: vooral aanvallend loopt het volgens hem helemaal mis.

KAA Gent verloor de Slag om Vlaanderen afgelopen tegen Club Brugge. Blauw-zwart hield de punten thuis door met 2-1 te winnen. Hein Vanhaezebrouck ziet dat het bij zijn ex-club echt niet goed loopt.

Zeker op offensief vlak zullen de Buffalo's een tandje moeten bijsteken. "Als je kijkt naar de expected goals van Gent, is dat heel erg pover. Ze hebben dit seizoen een gemiddelde van 1,51 per match. Dat was gisteren maar 0,5", merkt de voormalige trainer op bij Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck ziet alarmerende cijfers bij KAA Gent

"Dat kan je op Club Brugge nog begrijpen, maar vorige week – in een match waarin ze de bal eigenlijk kregen van Antwerp en bijna 70% balbezit hadden - was dat ook maar 1,03. Dan creëer je gewoon veel te weinig."

Vanhaezebrouck vraagt zich af of de plannen van de nieuwe trainer wel haalbaar zijn. "Rik De Mil wil dan wel dominanter voetballen, alleen weet ik niet of dat erin zit bij dit Gent."

Lees ook... Hein Vanhaezebrouck streng voor Hans Vanaken en Club Brugge: "Dat was echt dramatisch"
De Buffalo's staan momenteel 10e in het klassement met 23 punten. Dit weekend volgt de clash met Westerlo dat één punt meer telt. Een must win game volgens Vanhaezebrouck. "Als ze die verliezen, kan het eigenlijk al bijna game over zijn richting play-off 1."

KAA Gent
Hein Vanhaezebrouck

