'Deze voormalige ster van Club Brugge mag plots dromen van een grote transfer naar LaLiga'

Kent u Emmanuel Dennis nog? De spits maakte ooit het mooie weer bij Club Brugge, maar zit nu zonder club. Maar voor hoelang nog? De Nigeriaan kan naar verluidt op interesse rekenen van een mooie Spaanse club.

De nog altijd maar 28-jarige Dennis is momenteel een vrije speler, nadat zijn contract bij het Engelse Nottingham Forest dit jaar afliep. Ondertussen vond hij nog altijd geen nieuwe werkgever, ondanks dat er af en toe een club aan hem gelinkt werd.

Zo schreven we al dat Anderlecht deze zomer zijn profiel had bekeken. Maar nu wordt de achtvoudige Nigeriaanse international door Fichajes in verband gebracht met een transfer naar Valencia CF. Toch een grote club in Spanje.

Dennis voldoet aan verschillende belangrijke criteria

Valencia is naar verluidt op zoek naar een aanvaller die meteen inzetbaar is en het profiel van Dennis zou voldoen aan verschillende belangrijke criteria van de club.

Valencia heeft volgens bovengenoemd medium nood aan doelpunten, snelheid en aanvallende mogelijkheden voor de rest van LaLiga in 2026. Het is aan een tegenvallend seizoen bezig en staat pas op de 17de plek in de Spaanse competitie.



In Spanje kennen ze Dennis ongetwijfeld nog van de twee goals die hij ooit scoorde voor Club Brugge tegen Real Madrid in de Champions League. Die doelpunten maakte hij op een heel onorthodoxe manier, maar ze volstonden toen wel om een punt uit de brand te slepen (2-2).