Anderlecht keek ook naar ex-aanvaller van... Club Brugge, die ze zelfs nog altijd zouden kunnen binnenhalen

Anderlecht had deze zomer dringend nog nood aan een extra aanvaller. Met Kasper Dolberg vertrokken was er druk op sportief directeur Olivier Renard om een nieuwe spits te vinden.

Op het einde van de transferperiode slaagde Anderlecht er echter niet in om een deal rond te krijgen. Het beschikbare budget was beperkt, omdat er te weinig spelers verkocht werden, waardoor de club financieel klem zat.

In de afgelopen weken werden verschillende namen onderzocht, waaronder jonge talenten en ervaren aanvallers uit andere competities. Uiteindelijk werd besloten om geen extra spits aan te trekken, waardoor de club voorlopig moet vertrouwen op Luis Vázquez en Mihajlo Cvetkovic in de aanval.

Emmanuel Dennis werd bekeken

Een opvallend dossier dat voorbij kwam, was dat van Emmanuel Dennis, schrijft Het Nieuwsblad. De Nigeriaanse aanvaller speelde tussen 2017 en 2021 voor Club Brugge en liet daar een goede indruk achter.

Dennis slaagde er daarna echter niet in om bij andere Europese clubs door te breken. Inmiddels is hij 27 en transfervrij, waardoor hij op elk moment buiten de transferperiode nog kan worden aangetrokken.

Voorlopig lijkt Anderlecht dus de zoektocht naar een nieuwe spits te parkeren. De fans reageren kritisch op de strategie, maar het sportieve management zal de komende maanden moeten werken met wat er beschikbaar is.