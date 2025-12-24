Wat met de GPS? Odoi verraste na Club Brugge en Antwerp met keuze én legt nu uit

Wat met de GPS? Odoi verraste na Club Brugge en Antwerp met keuze én legt nu uit
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Denis Odoi vond in november dan toch nog een nieuwe club, weliswaar in Nederland bij NAC Breda. Hij onderhield een lange tijd zijn conditie bij KV Kortrijk, maar koos uiteindelijk voor een ander avontuur.

Denis Odoi maakte eind november en maanden na zijn vertrek bij Antwerp FC de overstap naar NAC Breda, waar oude bekende Carl Hoefkens trainer is. De 37-jarige verdediger kwam transfervrij naar Nederland en brengt een schat aan ervaring mee voor de defensie van de Brabantse club.

Odoi kiest uiteindelijk voor avontuur in Nederland

Odoi had bij Antwerp een aflopend contract en besloot dat niet te verlengen. De voorbije maanden onderhield de verdediger zijn conditie bij KV Kortrijk, maar tot een vergelijk met die club kwam hij uiteindelijk niet.

De verdediger had een tijdje geleden bij zijn vertrek uit Antwerp laten weten dat hij op zoek was naar een uitdaging dichter bij huis - Odoi woont al eventjes in Knokke. En dus leek Kortrijk een betere optie voor hem te zijn.

Verder van Knokke dan verwacht? Odoi legt uit

Dat hij uiteindelijk voor NAC Breda koos, kwam vanuit die optiek dan ook als een verrassing. "Breda ligt plots dichter bij Antwerpen dan Knokke", alludeerde Filip Joos meteen in 90 Minutes. "Ik begrijp wat hij wil zeggen", pikte Odoi meteen in.

Lees ook... Verraadt Vincent Janssen in de catacomben dan toch de ambitie van Antwerp? "Jullie luisteren alles af hier hé"
"Ik was werkloos. Ik zocht iets anders, maar je kan niet in de toekomst kijken. Het was oktober en ik had geen club en toen kwam NAC Breda als optie voor mij. Als ik tegen februari niets had, dan zou ik er mee stoppen. Ik begrijp het lachwekkende eraan."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Denis Odoi

Meer nieuws

Jacht is geopend op méér dan enkel Promise David: 'Italiaanse topklasser wil shoppen bij Union SG'

Jacht is geopend op méér dan enkel Promise David: 'Italiaanse topklasser wil shoppen bij Union SG'

10:00
Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde'

Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde'

09:15
2
'Anderlecht en Genk azen op dezelfde winger uit Italiaanse competitie'

'Anderlecht en Genk azen op dezelfde winger uit Italiaanse competitie'

08:40
Ex-spelers Genk, Zulte Waregem en Beveren scoren op Afrika Cup

Ex-spelers Genk, Zulte Waregem en Beveren scoren op Afrika Cup

09:00
Wat met Landry Dimata bij Pafos? Zijn club wil concurrent halen in ... België

Wat met Landry Dimata bij Pafos? Zijn club wil concurrent halen in ... België

08:10
Het smeulende gevaar voor de Jupiler Pro League: hoeveel keer moet het nog gebeuren? Opinie

Het smeulende gevaar voor de Jupiler Pro League: hoeveel keer moet het nog gebeuren?

20:40
15
"Het is een kinderdroom": Thibaut Courtois is in de wolken - met knipoog naar de Rode Duivels?

"Het is een kinderdroom": Thibaut Courtois is in de wolken - met knipoog naar de Rode Duivels?

08:20
Verraadt Vincent Janssen in de catacomben dan toch de ambitie van Antwerp? "Jullie luisteren alles af hier hé" Reactie

Verraadt Vincent Janssen in de catacomben dan toch de ambitie van Antwerp? "Jullie luisteren alles af hier hé"

16:15
4
Stevige cijfers: enkel Guardiola en Flick doen beter dan Vincent Kompany

Stevige cijfers: enkel Guardiola en Flick doen beter dan Vincent Kompany

07:30
Sonck streng voor Antwerp-speler: "Als hij moe wordt, is dat ineens veel minder"

Sonck streng voor Antwerp-speler: "Als hij moe wordt, is dat ineens veel minder"

20:20
1
🎥 Afrika Cup: dit pareltje duwde Paul Put en Oeganda de dieperik in in eerste duel

🎥 Afrika Cup: dit pareltje duwde Paul Put en Oeganda de dieperik in in eerste duel

07:00
'Deze voormalige ster van Club Brugge mag plots dromen van een grote transfer naar LaLiga'

'Deze voormalige ster van Club Brugge mag plots dromen van een grote transfer naar LaLiga'

19:40
'Vincent Kompany wil na Lennart Karl het volgende supertalent klaarstomen bij Bayern'

'Vincent Kompany wil na Lennart Karl het volgende supertalent klaarstomen bij Bayern'

06:30
Brecht Dejaegere lyrisch over deze Belgische coach: "Hij zegt de juiste dingen"

Brecht Dejaegere lyrisch over deze Belgische coach: "Hij zegt de juiste dingen"

19:20
Ivan Leko moet vooral één speler beter maken, iets waar Hayen al mee worstelde: "Te duur om op te geven"

Ivan Leko moet vooral één speler beter maken, iets waar Hayen al mee worstelde: "Te duur om op te geven"

18:40
'Fenerbahçe wil er nog een speler met een verleden bij KAA Gent bijhalen'

'Fenerbahçe wil er nog een speler met een verleden bij KAA Gent bijhalen'

23:00
Lierse zet supporters in kerststemming met heel goed nieuws

Lierse zet supporters in kerststemming met heel goed nieuws

22:45
4
Sacha Kljestan (ex-Anderlecht) doet opvallende transfersuggestie voor Divock Origi

Sacha Kljestan (ex-Anderlecht) doet opvallende transfersuggestie voor Divock Origi

22:30
Patrick Goots waarschuwt de top: "Dan gaat een aantal topploegen vies opkijken"

Patrick Goots waarschuwt de top: "Dan gaat een aantal topploegen vies opkijken"

21:30
José Riga (ex-Standard en Cercle Brugge) neemt ingrijpende beslissing

José Riga (ex-Standard en Cercle Brugge) neemt ingrijpende beslissing

22:15
🎥 Voormalig talent van Anderlecht scoort een zeer indrukwekkend eerste doelpunt in het profvoetbal

🎥 Voormalig talent van Anderlecht scoort een zeer indrukwekkend eerste doelpunt in het profvoetbal

22:00
1
Vidarsson spoelt Gentse ontgoocheling door met topjob: "Dit wilde ik heel graag"

Vidarsson spoelt Gentse ontgoocheling door met topjob: "Dit wilde ik heel graag"

21:00
1
'AC Milan lijkt al meteen straffe vervanger voor Origi beet te hebben'

'AC Milan lijkt al meteen straffe vervanger voor Origi beet te hebben'

21:40
1
Deze Rode Duivel is grote fan van Rudi Garcia: "Hij geeft me veel vertrouwen"

Deze Rode Duivel is grote fan van Rudi Garcia: "Hij geeft me veel vertrouwen"

21:20
2
Hernán Losada begint aan nieuw avontuur, maar één Belgische club laat hem niet los

Hernán Losada begint aan nieuw avontuur, maar één Belgische club laat hem niet los

20:30
De terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht is zeker geen utopie meer: met Lukaku als motivatie

De terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht is zeker geen utopie meer: met Lukaku als motivatie

11:40
23
'Beerschot wil toeslaan op de mercato maar botst op zeer lastig probleem'

'Beerschot wil toeslaan op de mercato maar botst op zeer lastig probleem'

19:50
Niet enkel aanvallend, ook defensief ligt er werk op de plank voor Ivan Leko Analyse

Niet enkel aanvallend, ook defensief ligt er werk op de plank voor Ivan Leko

15:15
Real Madrid neemt cruciale beslissing over een van zijn Brazilianen

Real Madrid neemt cruciale beslissing over een van zijn Brazilianen

20:00
Deze Antwerp-speler die heropleeft is het voorbeeld van hoe Joseph Oosting de zaken omkeerde

Deze Antwerp-speler die heropleeft is het voorbeeld van hoe Joseph Oosting de zaken omkeerde

14:40
3
Wintermercato in Luik: alles draait rond één naam

Wintermercato in Luik: alles draait rond één naam

19:30
Degryse fileert Anderlecht: ziet Besnik Hasi wel een oplossing?

Degryse fileert Anderlecht: ziet Besnik Hasi wel een oplossing?

14:20
6
Ex-Genkie Bongonda bezorgt DR Congo eerste zege op Afrika Cup: VAR zorgt voor grote problemen

Ex-Genkie Bongonda bezorgt DR Congo eerste zege op Afrika Cup: VAR zorgt voor grote problemen

19:00
Nicky Hayen zegt waarom hij voor KRC Genk heeft gekozen

Nicky Hayen zegt waarom hij voor KRC Genk heeft gekozen

16:00
Standard grijpt in en haalt aanvaller vervroegd terug bij Lierse

Standard grijpt in en haalt aanvaller vervroegd terug bij Lierse

18:00
Straks Hayen op de bank tegen zijn ex-club: Club Brugge is gewaarschuwd

Straks Hayen op de bank tegen zijn ex-club: Club Brugge is gewaarschuwd

17:41

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 26/12 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/12 Union SG Union SG
Standard Standard 26/12 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 26/12 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 27/12 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 27/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Lierse zet supporters in kerststemming met heel goed nieuws Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Ex-wielrenner Bakelants en Boeckx viseren Bart Verhaeghe: "Ze moesten zich schamen" Nelvafrel Nelvafrel over Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde' .. .. over Het smeulende gevaar voor de Jupiler Pro League: hoeveel keer moet het nog gebeuren? .. .. over Deze Rode Duivel is grote fan van Rudi Garcia: "Hij geeft me veel vertrouwen" .. .. over Voormalig talent van Anderlecht scoort een zeer indrukwekkend eerste doelpunt in het profvoetbal Artevelde Artevelde over Arnar Vidarsson spoelt Gentse ontgoocheling door met topjob: "Dit wilde ik heel graag" J K J K over Vincent Mannaert duidt het grootste probleem van Rode Duivels aan en haalt Debast en Mechele aan als voorbeeld Eerlijk is eerlijk Eerlijk is eerlijk over Ondanks drie kerststronken: spanning tussen DAZN en Pro League te snijden: "Deurwaarder op matchen" André Coenen André Coenen over Standard-coach Vincent Euvrard heeft goed nieuws te melden voor clash met STVV Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved