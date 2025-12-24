Wat met de GPS? Odoi verraste na Club Brugge en Antwerp met keuze én legt nu uit

Denis Odoi vond in november dan toch nog een nieuwe club, weliswaar in Nederland bij NAC Breda. Hij onderhield een lange tijd zijn conditie bij KV Kortrijk, maar koos uiteindelijk voor een ander avontuur.

Denis Odoi maakte eind november en maanden na zijn vertrek bij Antwerp FC de overstap naar NAC Breda, waar oude bekende Carl Hoefkens trainer is. De 37-jarige verdediger kwam transfervrij naar Nederland en brengt een schat aan ervaring mee voor de defensie van de Brabantse club.

Odoi kiest uiteindelijk voor avontuur in Nederland

Odoi had bij Antwerp een aflopend contract en besloot dat niet te verlengen. De voorbije maanden onderhield de verdediger zijn conditie bij KV Kortrijk, maar tot een vergelijk met die club kwam hij uiteindelijk niet.

De verdediger had een tijdje geleden bij zijn vertrek uit Antwerp laten weten dat hij op zoek was naar een uitdaging dichter bij huis - Odoi woont al eventjes in Knokke. En dus leek Kortrijk een betere optie voor hem te zijn.

Verder van Knokke dan verwacht? Odoi legt uit

Dat hij uiteindelijk voor NAC Breda koos, kwam vanuit die optiek dan ook als een verrassing. "Breda ligt plots dichter bij Antwerpen dan Knokke", alludeerde Filip Joos meteen in 90 Minutes. "Ik begrijp wat hij wil zeggen", pikte Odoi meteen in.

Lees ook... Verraadt Vincent Janssen in de catacomben dan toch de ambitie van Antwerp? "Jullie luisteren alles af hier hé"›

"Ik was werkloos. Ik zocht iets anders, maar je kan niet in de toekomst kijken. Het was oktober en ik had geen club en toen kwam NAC Breda als optie voor mij. Als ik tegen februari niets had, dan zou ik er mee stoppen. Ik begrijp het lachwekkende eraan."