Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer

Foto: © photonews

Denis Odoi maakt na zijn vertrek bij Antwerp FC de overstap naar NAC Breda waar oude bekende Carl Hoefkens trainer is. De 37-jarige verdediger komt transfervrij naar Nederland en brengt een schat aan ervaring mee voor de defensie van de Brabantse club.

Odoi had bij Antwerp een aflopend contract en besloot dat niet te verlengen. Zijn ervaring op het hoogste niveau in België, met meer dan driehonderd wedstrijden, en zijn Champions League-ervaring met Club Brugge maken hem een belangrijke versterking voor NAC.

De Nederlandse club kampt al langere tijd met defensieve problemen. Leo Greiml, Enes Mahmutovic en Jayden Candelaria waren niet inzetbaar tegen PSV, waardoor middenvelder Fredrik Oldrup Jensen noodgedwongen centraal achterin moest spelen en zelf geblesseerd raakte.

Odoi moet verdedigersprobleem bij NAC oplossen

Met de komst van Odoi krijgt NAC een ervaren kracht die meteen kan bijspringen. Technisch directeur Peter Maas benadrukt dat Odoi zowel voor de huidige blessuregolf als voor de wintertransferperiode een waardevolle aanwinst is. “Zijn drive en passie zijn onveranderd sterk. Hij voegt een extra strijder toe in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie", zegt Maas.

Odoi speelde naast België’s hoogste niveau ook veertien interlands voor Ghana en één voor België. Bovendien kwam hij tot 34 wedstrijden in de Premier League.

NAC werkt eraan om Odoi speelgerechtigd te krijgen voor de komende wedstrijd tegen Excelsior. De club hoopt dat hij meteen zijn stempel kan drukken op de verdediging en de ploeg kan helpen punten te pakken in de Eredivisie.

