🎥 Senne Lammens krijgt beauty om de oren bij verliezend Manchester United

Lorenz Lomme
🎥 Senne Lammens krijgt beauty om de oren bij verliezend Manchester United
Foto: © photonews

In de Premier League trok Manchester United zondag naar Aston Villa. Met Senne Lammens, Youri Tielemans en Amadou Onana stonden er drie Belgen op het veld. Villa haalde het en Lammens kreeg een beauty om de oren.

Villa is de laatste tijd uitstekend op dreef en heeft zich na een slechte start aan de top van de Premier League genesteld. Manchester United bevindt zich dan weer in de subtop en hoopt opnieuw aan te sluiten bij de Engelse grootmachten.

Morgan Rogers was de grote ster zondag en bracht de Villains nog voor de rust op voorsprong. Hij haalde vanop afstand heerlijk uit en krulde de bal voorbij Lammens, die geen verhaal had tegen zoveel moois.

Cunha maakt nog voor de pauze gelijk

Wie dacht dat Villa met een voorsprong ging rusten, kwam echter bedrogen uit. Cunha profiteerde in de extra tijd van klungelig verdedigen bij de thuisploeg en knalde de bal in de verste hoek: 1-1. Meteen ook de ruststand.

Villa leek in de tweede helft op zijn adem te trappen, maar hield de drie punten toch thuis via opnieuw Rogers. Die sloeg opnieuw toe met een welgemikte plaatsbal: 2-1.


Villa wint zo zeven wedstrijden op een rij in de Premier League, een straffe reeks. Het is derde op drie punten van Arsenal en één punt van Manchester City. United is zevende met 26 punten.

Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester United
Aston Villa
Senne Lammens
Morgan Rogers

