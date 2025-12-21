Lonkt een terugkeer bij de Rode Duivels voor 26-jarige die carrière eindelijk echt lanceert?

Albert Sambi Lokonga beleeft een opvallende heropleving bij Hamburg. De 26-jarige middenvelder scoorde dit weekend al zijn vierde competitiegoal van het seizoen en verbeterde zo zijn persoonlijke record uit zijn Anderlecht-periode.

Belangrijker dan de cijfers is het gevoel. “Ik heb al vier jaar niet meer zo’n reeks wedstrijden na elkaar gespeeld", gaf Sambi Lokonga aan. Bij Hamburg voelt hij het vertrouwen van staf en ploeg, wat zich vertaalt in constante prestaties.

Ook zijn rol is veranderd. De middenvelder speelt offensiever en durft vaker in de zestien te komen. Zijn trainer Merlin Polzin benadrukte dat Sambi Lokonga zich bewust heeft voorgenomen om gevaarlijker te worden voor doel, met zichtbaar resultaat.

Die ontwikkeling voedt de vraag of hij opnieuw mag dromen van de Rode Duivels. In een middenveld waar spelers als Youri Tielemans, Nicolas Raskin en Amadou Onana vaste waarden zijn, kan zijn box-to-boxprofiel een interessante aanvulling vormen.

Eerst raclette, daarna Rode Duivels?

Bondscoach Rudi Garcia zal zijn sterke vorm moeilijk kunnen negeren. Sambi Lokonga behoort tot een bredere groep kandidaten die wordt opgevolgd richting het WK 2026, naast onder meer Arthur Vermeeren en Orel Mangala.

Zelf blijft Sambi Lokonga nuchter. “Na de winterstop wil ik hoger mikken", klinkt het. Eerst volgt rust bij familie in Verviers, met raclette en Afrikaanse gerechten. Daarna wacht een tweede seizoenshelft waarin zijn Duivelsdroom misschien concreter kan worden.