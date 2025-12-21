Maandag belangrijke dag voor DAZN: CEPANI kan hen uitzendverplichting opleggen

De Pro League en DAZN staan maandag voor de arbitrage bij het Belgische CEPANI, na het eenzijdig beëindigen van het uitzendrechtencontract door de streamingdienst. Het gaat om een spoedprocedure buiten de reguliere rechtbanken om.

Advocaat Grégory Ernes legt uit dat de procedure twee belangrijke voordelen biedt: snelheid en vertrouwelijkheid. “In tegenstelling tot een rechtszaak is de arbitrage niet openbaar. Niemand weet wat er besproken wordt, wat voorkomt dat een partij publiekelijk onder druk komt te staan", zegt hij bij Le Soir.

De arbitrage wordt gevoerd door een college van drie arbiters, gekozen door beide partijen. “Deze drie arbiters behandelen het dossier relatief snel, in vergelijking met de trage procedures bij de gewone rechtbanken", aldus Ernes.

Voorlopige maatregelen kunnen al in de spoedprocedure genomen worden. Zo kan CEPANI DAZN verplichten om de Jupiler Pro League en Challenger Pro League voorlopig te blijven uitzenden, terwijl het dossier verder wordt behandeld. Betalingsverplichtingen vallen daarentegen onder de kern van de zaak en kunnen niet in spoedmaatregelen worden geëist.

Verplicht uitzenden voor DAZN?

Ernes benadrukt dat arbitrage geen volledige afstand van de staatsrechtelijke rechtbanken betekent. “Een beroep op de rechtbank blijft mogelijk, bijvoorbeeld om de arbitrale uitspraak te annuleren wegens strijd met de openbare orde of gebrekkige motivering", legt hij uit.

Lees ook... LIVE: Gretig Antwerp gaat met dubbele voorsprong richting rust›

Dit is niet de eerste keer dat CEPANI tussenbeide komt bij conflicten rond Belgische voetbaluitzendingen. Tijdens het seizoen 2019-2020, veroorzaakt door de coronapandemie, werd CEPANI ook ingeschakeld door de toenmalige zenders Proximus, Telenet en Voo, die compensatie eisten. Destijds volgde het arbitrageorgaan de argumenten van de uitzendrechthouders.