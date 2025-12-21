Maandag belangrijke dag voor DAZN: CEPANI kan hen uitzendverplichting opleggen

Maandag belangrijke dag voor DAZN: CEPANI kan hen uitzendverplichting opleggen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Pro League en DAZN staan maandag voor de arbitrage bij het Belgische CEPANI, na het eenzijdig beëindigen van het uitzendrechtencontract door de streamingdienst. Het gaat om een spoedprocedure buiten de reguliere rechtbanken om.

Advocaat Grégory Ernes legt uit dat de procedure twee belangrijke voordelen biedt: snelheid en vertrouwelijkheid. “In tegenstelling tot een rechtszaak is de arbitrage niet openbaar. Niemand weet wat er besproken wordt, wat voorkomt dat een partij publiekelijk onder druk komt te staan", zegt hij bij Le Soir.

De arbitrage wordt gevoerd door een college van drie arbiters, gekozen door beide partijen. “Deze drie arbiters behandelen het dossier relatief snel, in vergelijking met de trage procedures bij de gewone rechtbanken", aldus Ernes.

Voorlopige maatregelen kunnen al in de spoedprocedure genomen worden. Zo kan CEPANI DAZN verplichten om de Jupiler Pro League en Challenger Pro League voorlopig te blijven uitzenden, terwijl het dossier verder wordt behandeld. Betalingsverplichtingen vallen daarentegen onder de kern van de zaak en kunnen niet in spoedmaatregelen worden geëist.

Verplicht uitzenden voor DAZN?

Ernes benadrukt dat arbitrage geen volledige afstand van de staatsrechtelijke rechtbanken betekent. “Een beroep op de rechtbank blijft mogelijk, bijvoorbeeld om de arbitrale uitspraak te annuleren wegens strijd met de openbare orde of gebrekkige motivering", legt hij uit.

Lees ook... LIVE: Gretig Antwerp gaat met dubbele voorsprong richting rust
Dit is niet de eerste keer dat CEPANI tussenbeide komt bij conflicten rond Belgische voetbaluitzendingen. Tijdens het seizoen 2019-2020, veroorzaakt door de coronapandemie, werd CEPANI ook ingeschakeld door de toenmalige zenders Proximus, Telenet en Voo, die compensatie eisten. Destijds volgde het arbitrageorgaan de argumenten van de uitzendrechthouders.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

LIVE: Gretig Antwerp gaat met dubbele voorsprong richting rust Live

LIVE: Gretig Antwerp gaat met dubbele voorsprong richting rust

19:22
🎥 Was het er één? Antwerp opent score via strafschop die Anderlecht woedend maakt

🎥 Was het er één? Antwerp opent score via strafschop die Anderlecht woedend maakt

19:30
🎥 STVV-smaakmaker tekent voor dé misser van het seizoen

🎥 STVV-smaakmaker tekent voor dé misser van het seizoen

19:00
LIVE: OH Leuven - Cercle Brugge, de opstellingen Live

LIVE: OH Leuven - Cercle Brugge, de opstellingen

18:44
🎥 De Mil ziet meerdere werkpunten bij KAA Gent en is scherp: "Kan gewoon niet"

🎥 De Mil ziet meerdere werkpunten bij KAA Gent en is scherp: "Kan gewoon niet"

18:45
Stayen viert opnieuw: STVV boekt belangrijke zege tegen matig KV Mechelen

Stayen viert opnieuw: STVV boekt belangrijke zege tegen matig KV Mechelen

17:54
"Dat is de waarheid": vurige Ivan Leko blikt terug op vertrek bij KAA Gent Reactie

"Dat is de waarheid": vurige Ivan Leko blikt terug op vertrek bij KAA Gent

17:15
6
KAA Gent lijdt nederlaag tegen Club Brugge: Van der Heyden bijzonder kritisch Reactie

KAA Gent lijdt nederlaag tegen Club Brugge: Van der Heyden bijzonder kritisch

16:45
4
Totale ommekeer in trainersdossier Genk? Ineens twijfelen Limburgers aan Hayen

Totale ommekeer in trainersdossier Genk? Ineens twijfelen Limburgers aan Hayen

16:00
2
Vanaken reageert na winst tegen KAA Gent: "Wij waren de enigen die wilden voetballen"

Vanaken reageert na winst tegen KAA Gent: "Wij waren de enigen die wilden voetballen"

16:13
6
Club Brugge wint Slag om Vlaanderen na late goal van Tresoldi tegen matig KAA Gent

Club Brugge wint Slag om Vlaanderen na late goal van Tresoldi tegen matig KAA Gent

15:31
Weer slecht nieuws voor Club Brugge: ook Brandon Mechele geblesseerd

Weer slecht nieuws voor Club Brugge: ook Brandon Mechele geblesseerd

15:15
📷 Club Brugge-fans gooien enorme hoeveelheid rookbommen... maar die missen effect

📷 Club Brugge-fans gooien enorme hoeveelheid rookbommen... maar die missen effect

15:00
7
🎥 Supporter van La Louvière mag zich aan zware straf verwachten: totaal ongepaste actie

🎥 Supporter van La Louvière mag zich aan zware straf verwachten: totaal ongepaste actie

14:30
4
SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien"

SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien"

14:00
1
Vincent Mannaert duidt het grootste probleem van Rode Duivels aan en haalt Debast en Mechele aan als voorbeeld

Vincent Mannaert duidt het grootste probleem van Rode Duivels aan en haalt Debast en Mechele aan als voorbeeld

17:00
LIVE: Seizoensrevelaties STVV en KV Mechelen kijken elkaar in de ogen, Vanderbiest moet puzzelen

LIVE: Seizoensrevelaties STVV en KV Mechelen kijken elkaar in de ogen, Vanderbiest moet puzzelen

13:15
Wat maakt nu echt het verschil bij Anderlecht ten opzichte van 'subtopperjaren'?

Wat maakt nu echt het verschil bij Anderlecht ten opzichte van 'subtopperjaren'?

13:00
Geen mirakel bij Club Brugge: Ivan Leko moet puzzelen

Geen mirakel bij Club Brugge: Ivan Leko moet puzzelen

12:10
Zulte Waregem-speler steekt hand in eigen boezem: "Ik kon beter doen bij de eerste goal"

Zulte Waregem-speler steekt hand in eigen boezem: "Ik kon beter doen bij de eerste goal"

12:00
LIVE: Valt na Club Brugge, Genk en Gent ook Anderlecht ten prooi aan vernieuwd Antwerp?

LIVE: Valt na Club Brugge, Genk en Gent ook Anderlecht ten prooi aan vernieuwd Antwerp?

11:19
Vossen blijft tegen Union aan de bank gekluisterd: dit is de opvallende reactie van Vandenbroeck

Vossen blijft tegen Union aan de bank gekluisterd: dit is de opvallende reactie van Vandenbroeck

10:30
1
Hayk Milkon neemt Standard op de korrel na frustrerende nederlaag: "Het is verwonderlijk"

Hayk Milkon neemt Standard op de korrel na frustrerende nederlaag: "Het is verwonderlijk"

10:00
5
LIVE Club Brugge-KAA Gent: Duwt Leko zijn ex-ploeg nog dieper of triomfeert De Mil voor het eerst?

LIVE Club Brugge-KAA Gent: Duwt Leko zijn ex-ploeg nog dieper of triomfeert De Mil voor het eerst?

09:15
Gent-fans waarschuwen Club Brugge: "Het vuur is extra aangewakkerd"

Gent-fans waarschuwen Club Brugge: "Het vuur is extra aangewakkerd"

09:30
10
Union lijkt te hunkeren naar winterbreak: "Soms moet je wedstrijden op een andere manier winnen"

Union lijkt te hunkeren naar winterbreak: "Soms moet je wedstrijden op een andere manier winnen"

08:40
Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union"

Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union"

08:20
40
Lonkt een terugkeer bij de Rode Duivels voor 26-jarige die carrière eindelijk echt lanceert?

Lonkt een terugkeer bij de Rode Duivels voor 26-jarige die carrière eindelijk echt lanceert?

17:30
Hierdoor ging La Louvière pijnlijk onderuit bij Westerlo: "Zo gaat dat op het hoogste niveau"

Hierdoor ging La Louvière pijnlijk onderuit bij Westerlo: "Zo gaat dat op het hoogste niveau"

06:30
Vincent Kompany maakt duidelijk statement voor winterstop: "Mokerslagen!"

Vincent Kompany maakt duidelijk statement voor winterstop: "Mokerslagen!"

12:30
Union weet weer wat winnen is: Matige Brusselaars tonen zich efficiënter dan Zulte Waregem

Union weet weer wat winnen is: Matige Brusselaars tonen zich efficiënter dan Zulte Waregem

22:45
🎥 Ongezien! Fans Real Madrid keren zich volledig tegen eigen sterspeler, die reageert met veelzeggend gebaar

🎥 Ongezien! Fans Real Madrid keren zich volledig tegen eigen sterspeler, die reageert met veelzeggend gebaar

13:30
1
De emoties lopen hoog op bij rollercoasterzege van Westerlo: "Ik was kwaad"

De emoties lopen hoog op bij rollercoasterzege van Westerlo: "Ik was kwaad"

22:00
Voor deze Standard-speler betekent de zege tegen Dender héél veel: "Wacht al lang op dit moment"

Voor deze Standard-speler betekent de zege tegen Dender héél veel: "Wacht al lang op dit moment"

21:20
1
Michiel Jonckheere lyrisch over Kortrijk-speler: "Symbool van onverzettelijkheid"

Michiel Jonckheere lyrisch over Kortrijk-speler: "Symbool van onverzettelijkheid"

11:30
Westerlo komt goed weg tegen La Louvère en bedankt invaller Mebude

Westerlo komt goed weg tegen La Louvère en bedankt invaller Mebude

20:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 2-0 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Dan the Man Dan the Man over Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over OH Leuven - Cercle Brugge: - Soloria Soloria over Antwerp - Anderlecht: 2-0 Vital Verheyen Vital Verheyen over Vanaken reageert na winst tegen KAA Gent: "Wij waren de enigen die wilden voetballen" De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over 🎥 Supporter van La Louvière mag zich aan zware straf verwachten: totaal ongepaste actie azizi azizi over STVV - KV Mechelen: 1-0 Bork Bork over Club Brugge - KAA Gent: 2-1 Vital Verheyen Vital Verheyen over Gent-fans waarschuwen Club Brugge: "Het vuur is extra aangewakkerd" LordJozef LordJozef over "Dat is de waarheid": vurige Ivan Leko blikt terug op vertrek bij KAA Gent storfstievel storfstievel over Spelen Rode Duivels tegen Standard-speler op het WK? "Hopelijk kan hij iets voor ons betekenen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved