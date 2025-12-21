🎥 De Mil ziet meerdere werkpunten bij KAA Gent en is scherp: "Kan gewoon niet"

KAA Gent heeft met 2-1 verloren op het veld van Club Brugge. Nieuwe trainer Rik De Mil is zo met 0 op 6 begonnen, maar kampte ook met veel afwezigen.

Voor KAA Gent was het een lastige wedstrijd tegen Club Brugge, waarin het weinig kansen kon creëren en vooral moest verdedigen. "We waren onthoofd", zei Rik De Mil. "Zonder dan in excuses te vallen, maar zonder Kanga, Kadri Skoras en Delorge, mis je toch heel wat kwaliteit."

KAA Gent slikt twee vermijdbare tegendoelpunten

"Dan moet je naar hier komen met een goede organisatie. Die stond ook goed, maar dat is maar aan één principe te wijten die we nog niet onder de knie hebben, namelijk contact maken in de zestien. Dat eerste doelpunt valt zo veel te gemakkelijk."

"Dat we te laag stonden in de eerste helft, ligt vooral aan het balbezit. Daar moeten wij sterker en beter in worden, want als je dat niet bent krijg je te veel golven over je heen. In de tweede helft waren we net iets beter en komen we gelijk, dat volgende moment op de counter moet je dan wel grijpen."

De Buffalo's probeerden het gelijkspel over de streep te trekken, maar dat lukte niet. Vijf minuten voor tijd scoorde Tresoldi de winning goal. "Niet omdat we organisatorisch niet goed stonden, maar omdat er opnieuw geen contact was", stelde De Mil.

De Mil ziet drie verbeterpunten bij KAA Gent

"Tresoldi stond daar, maar mocht er gewoon voor komen. Dat zijn dingen die hier niet kunnen, je kan hier geen punten pakken als je die principes niet toepast." De Mil zag dan ook nog heel wat verbeterpunten bij KAA Gent.



"Met wie er was hebben we geprobeerd om punten te pakken en daar hebben ze alles aan gedaan. Daar kan ik niet ontevreden over zijn. Maar naar de toekomst toe moeten we beter zijn aan de bal, onze momenten grijpen en die defensieve principes aanscherpen."