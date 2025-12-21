Vincent Mannaert duidt het grootste probleem van Rode Duivels aan en haalt Debast en Mechele aan als voorbeeld

Vincent Mannaert duidt het grootste probleem van Rode Duivels aan en haalt Debast en Mechele aan als voorbeeld
Foto: © photonews

Vincent Mannaert, CEO van de KBVB, heeft duidelijke woorden over de mentaliteit binnen het Belgische voetbal. Volgens hem wordt er te vaak genoegen genomen met "erbij zijn", terwijl winnen opnieuw centraal moet staan bij de nationale ploegen.

“Soms zeggen mensen dat ik alleen maar over winnen en resultaten praat, maar daar gaat het toch om?”, stelt Mannaert scherp bij Le Vif. “Natuurlijk zijn er ook andere elementen belangrijk, maar wat is er mis mee om te zeggen dat je moet winnen?”

Volgens de voormalige Club Brugge-CEO zijn de resultaten onvoldoende in verhouding tot het beschikbare talent. “Ik heb vastgesteld dat we met dit talent te weinig halen. We nemen te snel vrede met excuses: pech, goede evolutie… Dat volstaat niet.”

Mannaert maakt daarbij een duidelijke rolverdeling. “De ontwikkeling van spelers is het werk van de clubs. Zij werken daar elke dag aan en moeten ook omgaan met laatrijpe spelers. In de nationale ploeg moet je winnen.”

Te weinig bepalende figuren in beide zestienen bij de Rode Duivels

Die mentaliteit heeft volgens hem ook gevolgen voor het type spelers dat België voortbrengt. “Dat gebrek aan finaliteit speelt mee. We hebben te weinig dominante spelers in de zestien, zowel centraal achterin als voorin.”


Hij wijst daarbij op concrete voorbeelden. “Arthur Theate werd bij Standard en Genk onvoldoende bevonden, Zeno Debast is opgeleid als offensieve middenvelder. En toen Brandon Mechele zijn eerste contract kreeg bij Club Brugge, dacht niemand dat hij jaren dé defensieleider zou worden. Dat zegt veel.”

