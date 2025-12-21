Reactie KAA Gent lijdt nederlaag tegen Club Brugge: Van der Heyden bijzonder kritisch

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
| 4 reacties
KAA Gent lijdt nederlaag tegen Club Brugge: Van der Heyden bijzonder kritisch
Foto: © photonews

KAA Gent heeft de Slag om Vlaanderen met 2-1 verloren van Club Brugge. Siebe Van der Heyden zag de Buffalo's vooral te gemakkelijk doelpunten slikken.

Door de voorgeschiedenis met ex-trainer Ivan Leko wilde KAA Gent op het veld revanche pakken tegen Club Brugge. Dat lukte niet, want de Buffalo's verloren met 2-1 van blauw-zwart en gingen met lege handen naar huis. 

Bij de Buffalo's was er achteraf veel teleurstelling. Het was een wedstrijd waar ze naar hadden uitgekeken bij KAA Gent en volgens Siebe Van der Heyden hebben de Buffalo's er ook alles aan gedaan en strijd getoond. 

Van der Heyden zag Club Brugge te makkelijk scoren

"We wilden het Club Brugge niet cadeau geven, maar alweer pakken we geen punten", zei de verdediger van KAA Gent achteraf. Vooral de twee tegendoelpunten vielen volgens Van der Heyden te gemakkelijk. 

"Die twee doelpunten geven we gewoon te makkelijk weg, dat mag niet gebeuren. Als we zo'n fouten blijven maken, dan kunnen we niet winnen. Het moet gewoon beter. En dat is ook zo voor het creëren van kansen."

"Er ligt nog veel werk op de plank om op ons niveau te komen, maar de kwaliteit is er wel." Die kwaliteit was wel afwezig tegen Club Brugge, onder meer Kadri, Delorge, Kanga en Skoras waren er niet bij. 

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

