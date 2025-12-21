Reactie Matchwinnaar Van Helden zegt wat iedereen bij STVV denkt, maar zelden hardop zegt

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Stayen
| Reageer
Matchwinnaar Van Helden zegt wat iedereen bij STVV denkt, maar zelden hardop zegt
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV heeft zijn elfde overwinning van het seizoen beet. De Kanaries haalden het met het kleinste verschil van KV Mechelen, dankzij een vroege treffer van Rein Van Helden. De Limburgers doen zo een uitstekende zaak in het klassement.

STVV heeft zijn 11e zege van het seizoen geboekt tegen KV Mechelen. Verdediger Rein Van Helden maakte het verschil door het enige doelpunt van de partij te scoren in minuut 8. "De bal kwam goed voor mijn voeten en ik tikte hem binnen."

Vroege tik volstaat voor nieuwe driepunter

Meer moest er ook niet over gezegd worden. "We hebben gestreden vandaag, al was het niet onze beste match", gaat de 23-jarige Kanarie verder. De Truienaars begonnen meteen flitsend en dat was toch een correcte reactie na de nederlaag tegen Anderlecht.

"Ja tuurlijk. De eerste 25 minuten domineerden we helemaal. We kregen met Goto nog een heel grote kans. De tweede helft zakten we wat meer in om te verdedigen." Na de pauze kropen er wat meer slordigheden in het spel, maar bijna alles werd netjes opgelost. "Ik heb het al vaak gezegd hier. Als het op dat vlak wat minder gaat kunnen we altijd teruggrijpen op onze werkers." 

Nu nog Champions' Play-offs halen

Door deze overwinning springt STVV over Anderlecht (dat 2-2 gelijkspeelde op Antwerp) in het klassement. De Limburgers tellen nu 36 punten, vijf minder dan leider Union SG. Over de ambitie om de Champions' Play-offs te halen is Van Helden duidelijk.

Lees ook... Stayen viert opnieuw: STVV boekt belangrijke zege tegen matig KV Mechelen
"We moeten het gewoon halen, punt uit", zegt hij. Een uitspraak die aantoont dat STVV nog grote plannen heeft. "Dan zien we wel. Hopelijk met zoveel mogelijk punten. Nu komt de clash met Standard, die moeten we ook gewoon winnen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
KV Mechelen
Rein Van Helden

Meer nieuws

Stayen viert opnieuw: STVV boekt belangrijke zege tegen matig KV Mechelen

Stayen viert opnieuw: STVV boekt belangrijke zege tegen matig KV Mechelen

17:54
KV Mechelen krijgt tik van STVV: dit heeft coach Vanderbiest te zeggen Reactie

KV Mechelen krijgt tik van STVV: dit heeft coach Vanderbiest te zeggen

19:51
🎥 STVV-smaakmaker tekent voor dé misser van het seizoen

🎥 STVV-smaakmaker tekent voor dé misser van het seizoen

19:00
Wereldgoal bezorgt topfavoriet Marokko de perfecte start op de Afrika Cup

Wereldgoal bezorgt topfavoriet Marokko de perfecte start op de Afrika Cup

23:00
Weergaloze Yamal krijgt doodschop, maar leidt Barcelona naar zege tegen Villarreal

Weergaloze Yamal krijgt doodschop, maar leidt Barcelona naar zege tegen Villarreal

22:30
Hasi spaart eigen ploeg niet na gelijkspel: "Dit was niet wat we afgesproken hadden" Reactie

Hasi spaart eigen ploeg niet na gelijkspel: "Dit was niet wat we afgesproken hadden"

22:11
"Een klote helft" : Lucas Hey verstopt zich niet, maar is blij dat een nieuw Westerlo-fiasco is vermeden Reactie

"Een klote helft" : Lucas Hey verstopt zich niet, maar is blij dat een nieuw Westerlo-fiasco is vermeden

22:00
Oosting na eerste puntenverlies meteen kritisch voor ploeg: "Anderlecht lag op de rug, dan moet je ze killen" Reactie

Oosting na eerste puntenverlies meteen kritisch voor ploeg: "Anderlecht lag op de rug, dan moet je ze killen"

21:45
6
Pieter Gerkens bezorgt Cercle Brugge bij zwak OH Leuven eerste zege in vier maanden

Pieter Gerkens bezorgt Cercle Brugge bij zwak OH Leuven eerste zege in vier maanden

21:24
🎥 Senne Lammens krijgt beauty om de oren bij verliezend Manchester United

🎥 Senne Lammens krijgt beauty om de oren bij verliezend Manchester United

22:00
Drama voor Club Brugge-KAA Gent: fan raakt zwaargewond

Drama voor Club Brugge-KAA Gent: fan raakt zwaargewond

20:30
4
📷 Club Brugge trapt subtiel na naar KAA Gent na Slag om Vlaanderen

📷 Club Brugge trapt subtiel na naar KAA Gent na Slag om Vlaanderen

21:00
6
Anderlecht toont weerbaarheid en haalt dubbele achterstand op in en tegen Antwerp

Anderlecht toont weerbaarheid en haalt dubbele achterstand op in en tegen Antwerp

20:31
Laat gelijkspel tussen Lokeren en Patro Eisden ontspoort: drie rode kaarten

Laat gelijkspel tussen Lokeren en Patro Eisden ontspoort: drie rode kaarten

21:40
2
Vincent Kompany en Bayern München trekken met dominante zege richting kerstkalkoen

Vincent Kompany en Bayern München trekken met dominante zege richting kerstkalkoen

21:20
Dit is waarom Hans Vanaken deze Slag om Vlaanderen nooit zal vergeten

Dit is waarom Hans Vanaken deze Slag om Vlaanderen nooit zal vergeten

20:00
🎥 Was het er één? Antwerp opent score via strafschop die Anderlecht woedend maakt

🎥 Was het er één? Antwerp opent score via strafschop die Anderlecht woedend maakt

19:30
11
🎥 De Mil ziet meerdere werkpunten bij KAA Gent en is scherp: "Kan gewoon niet"

🎥 De Mil ziet meerdere werkpunten bij KAA Gent en is scherp: "Kan gewoon niet"

18:45
2
Maandag belangrijke dag voor DAZN: CEPANI kan hen uitzendverplichting opleggen

Maandag belangrijke dag voor DAZN: CEPANI kan hen uitzendverplichting opleggen

18:30
"Dat is de waarheid": vurige Ivan Leko blikt terug op vertrek bij KAA Gent Reactie

"Dat is de waarheid": vurige Ivan Leko blikt terug op vertrek bij KAA Gent

17:15
9
KAA Gent lijdt nederlaag tegen Club Brugge: Van der Heyden bijzonder kritisch Reactie

KAA Gent lijdt nederlaag tegen Club Brugge: Van der Heyden bijzonder kritisch

16:45
7
Lonkt een terugkeer bij de Rode Duivels voor 26-jarige die carrière eindelijk echt lanceert?

Lonkt een terugkeer bij de Rode Duivels voor 26-jarige die carrière eindelijk echt lanceert?

17:30
Vincent Mannaert duidt het grootste probleem van Rode Duivels aan en haalt Debast en Mechele aan als voorbeeld

Vincent Mannaert duidt het grootste probleem van Rode Duivels aan en haalt Debast en Mechele aan als voorbeeld

17:00
3
Totale ommekeer in trainersdossier Genk? Ineens twijfelen Limburgers aan Hayen

Totale ommekeer in trainersdossier Genk? Ineens twijfelen Limburgers aan Hayen

16:00
3
Vanaken reageert na winst tegen KAA Gent: "Wij waren de enigen die wilden voetballen"

Vanaken reageert na winst tegen KAA Gent: "Wij waren de enigen die wilden voetballen"

16:13
8
LIVE: Seizoensrevelaties STVV en KV Mechelen kijken elkaar in de ogen, Vanderbiest moet puzzelen

LIVE: Seizoensrevelaties STVV en KV Mechelen kijken elkaar in de ogen, Vanderbiest moet puzzelen

13:15
Club Brugge wint Slag om Vlaanderen na late goal van Tresoldi tegen matig KAA Gent

Club Brugge wint Slag om Vlaanderen na late goal van Tresoldi tegen matig KAA Gent

15:31
Weer slecht nieuws voor Club Brugge: ook Brandon Mechele geblesseerd

Weer slecht nieuws voor Club Brugge: ook Brandon Mechele geblesseerd

15:15
📷 Club Brugge-fans gooien enorme hoeveelheid rookbommen... maar die missen effect

📷 Club Brugge-fans gooien enorme hoeveelheid rookbommen... maar die missen effect

15:00
10
🎥 Supporter van La Louvière mag zich aan zware straf verwachten: totaal ongepaste actie

🎥 Supporter van La Louvière mag zich aan zware straf verwachten: totaal ongepaste actie

14:30
4
SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien"

SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien"

14:00
1
Wat maakt nu echt het verschil bij Anderlecht ten opzichte van 'subtopperjaren'?

Wat maakt nu echt het verschil bij Anderlecht ten opzichte van 'subtopperjaren'?

13:00
🎥 Ongezien! Fans Real Madrid keren zich volledig tegen eigen sterspeler, die reageert met veelzeggend gebaar

🎥 Ongezien! Fans Real Madrid keren zich volledig tegen eigen sterspeler, die reageert met veelzeggend gebaar

13:30
1
Vincent Kompany maakt duidelijk statement voor winterstop: "Mokerslagen!"

Vincent Kompany maakt duidelijk statement voor winterstop: "Mokerslagen!"

12:30
Geen mirakel bij Club Brugge: Ivan Leko moet puzzelen

Geen mirakel bij Club Brugge: Ivan Leko moet puzzelen

12:10
Zulte Waregem-speler steekt hand in eigen boezem: "Ik kon beter doen bij de eerste goal"

Zulte Waregem-speler steekt hand in eigen boezem: "Ik kon beter doen bij de eerste goal"

12:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Don Doumbia Don Doumbia over Drama voor Club Brugge-KAA Gent: fan raakt zwaargewond door vuurwerk My-T Vekkie My-T Vekkie over Vincent Mannaert duidt het grootste probleem van Rode Duivels aan en haalt Debast en Mechele aan als voorbeeld Don Doumbia Don Doumbia over Antwerp - Anderlecht: 2-2 Soloria Soloria over Oosting na eerste puntenverlies meteen kritisch voor ploeg: "Anderlecht lag op de rug, dan moet je ze killen" Dan the Man Dan the Man over Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union" Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Was het er één? Antwerp opent score via strafschop die Anderlecht woedend maakt FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge - KAA Gent: 2-1 Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over 📷 Club Brugge trapt subtiel na naar KAA Gent na Slag om Vlaanderen De Groene Ridder. De Groene Ridder. over OH Leuven - Cercle Brugge: - Dantie Dantie over Laat gelijkspel tussen Lokeren en Patro Eisden ontspoort: drie rode kaarten en negen gele Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved