Matchwinnaar Van Helden zegt wat iedereen bij STVV denkt, maar zelden hardop zegt

STVV heeft zijn 11e zege van het seizoen geboekt tegen KV Mechelen. Verdediger Rein Van Helden maakte het verschil door het enige doelpunt van de partij te scoren in minuut 8. "De bal kwam goed voor mijn voeten en ik tikte hem binnen."

Vroege tik volstaat voor nieuwe driepunter

Meer moest er ook niet over gezegd worden. "We hebben gestreden vandaag, al was het niet onze beste match", gaat de 23-jarige Kanarie verder. De Truienaars begonnen meteen flitsend en dat was toch een correcte reactie na de nederlaag tegen Anderlecht.

"Ja tuurlijk. De eerste 25 minuten domineerden we helemaal. We kregen met Goto nog een heel grote kans. De tweede helft zakten we wat meer in om te verdedigen." Na de pauze kropen er wat meer slordigheden in het spel, maar bijna alles werd netjes opgelost. "Ik heb het al vaak gezegd hier. Als het op dat vlak wat minder gaat kunnen we altijd teruggrijpen op onze werkers."

Nu nog Champions' Play-offs halen

Door deze overwinning springt STVV over Anderlecht (dat 2-2 gelijkspeelde op Antwerp) in het klassement. De Limburgers tellen nu 36 punten, vijf minder dan leider Union SG. Over de ambitie om de Champions' Play-offs te halen is Van Helden duidelijk.

"We moeten het gewoon halen, punt uit", zegt hij. Een uitspraak die aantoont dat STVV nog grote plannen heeft. "Dan zien we wel. Hopelijk met zoveel mogelijk punten. Nu komt de clash met Standard, die moeten we ook gewoon winnen."