Drama voor Club Brugge-KAA Gent: fan raakt zwaargewond

Club Brugge-KAA Gent staat op het veld altijd garant voor hoogspanning, maar ook ernaast gaat het er soms stevig aan toe. Eén Gent-supporter raakte zwaargewond voor de Slag om Vlaanderen.

De hele hetze rond Ivan Leko tussen Club Brugge en KAA Gent beheerste afgelopen week het Belgische voetbalnieuws. Deze zondag werd de strijd beslecht op het veld. Blauw-zwart nam daarbij de bovenhand met 2-1.

Goals van Vermant en Tresoldi waren voldoende om de drie punten in Jan Breydel te houden. Beide supportersclans stonden zondag duidelijk op scherp. Zo schreven we over beelden van rookbommen bij de rust aan Brugse zijde.

Vuurwerk zorgt voor drama

Voor de wedstrijd werd bij het Jan Breydel-stadion dan weer vuurwerk afgestoken door de Gent-fans. Dat schrijft de VRT. "Aan het stadion zijn we al enkele keren moeten tussenbeide komen en we hebben een deel van de supporters moeten fouilleren", aldus Lien Depoorter van de lokale Brugse politie. Ook Ivan Leko werd geviseerd.

"Er waren spreekkoren richting de heer Leko. Daarna is er dicht bij de tribune pyrotechnisch materiaal afgestoken, wat nochtans verboden is." Daarbij raakte een Gent-supporter naar verluidt zo zwaargewond aan de hand dat hij mogelijk enkele vingers kwijt is.

Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. "Over zijn toestand is niet veel bekend, maar hij moest wel geopereerd worden aan zijn hand en vingers", aldus Depoorter.