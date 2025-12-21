🎥 Was het er één? Antwerp opent score via strafschop die Anderlecht woedend maakt

Op zondag is het ook uitkijken naar Antwerp-Anderlecht, wat altijd een interessant duel is. De Great Old kwam op voorsprong in de eerste helft na een strafschop die de meningen verdeelt.

Antwerp herleeft na een mindere periode en wil tegen Anderlecht opnieuw drie punten pakken. Na de eerste helft zijn de Antwerpenaren alvast goed op weg om dat ook te doen voor eigen volk.

Antwerp kreeg daarbij wel wat hulp van Anderlecht. Zo kreeg Angulo bij een bepaalde fase de bal niet goed weg achterin bij RSCA en wilde N'Diaye de bal daarop hard wegtrappen. Daarbij leek hij Kerk te raken, waarna de Surinamer neerging.

Erik Lambrechts legt de bal op de stip

Scheidsrechter Erik Lambrechts twijfelde niet en legde de bal op de stip. Tot grote vreugde van een zinderende Bosuil, maar tot grote woede van heel Anderlecht. Zij vonden dat er namelijk niets aan de hand was.

Lambrechts was echter onverbiddelijk, waardoor Janssen mocht aanleggen vanaf elf meter. Coosemans zat er nog half bij, maar onvoldoende om de bal uit doel te houden: 1-0.

Ondertussen is het ook 2-0 geworden voor Antwerp, na een goal van Somers. Maar vooral over de eerste treffer zal er meer dan waarschijnlijk nog een stevig potje nagekaart worden.



