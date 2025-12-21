Laat gelijkspel tussen Lokeren en Patro Eisden ontspoort: drie rode kaarten

Lorenz Lomme
| 2 reacties
Laat gelijkspel tussen Lokeren en Patro Eisden ontspoort: drie rode kaarten
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ook in de Challenger Pro League was het zondag opnieuw money time. Het Patro Eisden van Stijn Stijnen trok naar Lokeren in een wedstrijd die bol stond van de gebeurtenissen, maar uiteindelijk geen winnaar opleverde.

Veel beter kon Patro wel niet beginnen, nadat het in de openingsminuten al een strafschop kreeg. Peeters zette die feilloos om, maar vooral de fase daarna deed de gemoederen hoog oplopen.

M'barki trapte de bal keihard tegen Lokeren-doelman Troost. Die ging meteen verhaal halen en de poppen gingen aan het dansen. Het leverde M'barki rood en Lokeren een numeriek overwicht op voor de rest van de wedstrijd.

Ook Lokeren krijgt rood

Maar ook Lokeren werd al in de eerste helft herleid tot tien. Van Aerschot mocht gaan douchen en zo was alles opnieuw in evenwicht wat het aantal spelers op het veld betrof.

Lokeren stond ondertussen wel nog altijd 0-1 in het krijt, maar kreeg in het absolute slot toch loon naar werken. Brrou trapte hard binnen en legde de eindstand vast op 1-1. Balen voor Patro, dat enkele goede kansen op de 0-2 de nek omwrongen had.

In het slot van de wedstrijd kreeg Patro-coach Stijn Stijnen nog een tweede gele en dus rode kaart voor protest, waardoor er in totaal drie rode kaarten vielen op Daknam. Beide ploegen schieten in het klassement niet veel op met het punt. Patro is zevende met 29 punten, Lokeren negende met 24 punten.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
KSC Lokeren
Stijn Stijnen

Meer nieuws

Wereldgoal bezorgt topfavoriet Marokko de perfecte start op de Afrika Cup

Wereldgoal bezorgt topfavoriet Marokko de perfecte start op de Afrika Cup

23:00
Weergaloze Yamal krijgt doodschop, maar leidt Barcelona naar zege tegen Villarreal

Weergaloze Yamal krijgt doodschop, maar leidt Barcelona naar zege tegen Villarreal

22:30
Hasi spaart eigen ploeg niet na gelijkspel: "Dit was niet wat we afgesproken hadden" Reactie

Hasi spaart eigen ploeg niet na gelijkspel: "Dit was niet wat we afgesproken hadden"

22:11
"Een klote helft" : Lucas Hey verstopt zich niet, maar is blij dat een nieuw Westerlo-fiasco is vermeden Reactie

"Een klote helft" : Lucas Hey verstopt zich niet, maar is blij dat een nieuw Westerlo-fiasco is vermeden

22:00
Oosting na eerste puntenverlies meteen kritisch voor ploeg: "Anderlecht lag op de rug, dan moet je ze killen" Reactie

Oosting na eerste puntenverlies meteen kritisch voor ploeg: "Anderlecht lag op de rug, dan moet je ze killen"

21:45
6
🎥 Senne Lammens krijgt beauty om de oren bij verliezend Manchester United

🎥 Senne Lammens krijgt beauty om de oren bij verliezend Manchester United

22:00
Matchwinnaar Van Helden zegt wat iedereen bij STVV denkt, maar zelden hardop zegt Reactie

Matchwinnaar Van Helden zegt wat iedereen bij STVV denkt, maar zelden hardop zegt

21:30
Pieter Gerkens bezorgt Cercle Brugge bij zwak OH Leuven eerste zege in vier maanden

Pieter Gerkens bezorgt Cercle Brugge bij zwak OH Leuven eerste zege in vier maanden

21:24
Vincent Kompany en Bayern München trekken met dominante zege richting kerstkalkoen

Vincent Kompany en Bayern München trekken met dominante zege richting kerstkalkoen

21:20
Drama voor Club Brugge-KAA Gent: fan raakt zwaargewond

Drama voor Club Brugge-KAA Gent: fan raakt zwaargewond

20:30
4
📷 Club Brugge trapt subtiel na naar KAA Gent na Slag om Vlaanderen

📷 Club Brugge trapt subtiel na naar KAA Gent na Slag om Vlaanderen

21:00
6
Anderlecht toont weerbaarheid en haalt dubbele achterstand op in en tegen Antwerp

Anderlecht toont weerbaarheid en haalt dubbele achterstand op in en tegen Antwerp

20:31
KV Mechelen krijgt tik van STVV: dit heeft coach Vanderbiest te zeggen Reactie

KV Mechelen krijgt tik van STVV: dit heeft coach Vanderbiest te zeggen

19:51
Dit is waarom Hans Vanaken deze Slag om Vlaanderen nooit zal vergeten

Dit is waarom Hans Vanaken deze Slag om Vlaanderen nooit zal vergeten

20:00
🎥 Was het er één? Antwerp opent score via strafschop die Anderlecht woedend maakt

🎥 Was het er één? Antwerp opent score via strafschop die Anderlecht woedend maakt

19:30
11
🎥 De Mil ziet meerdere werkpunten bij KAA Gent en is scherp: "Kan gewoon niet"

🎥 De Mil ziet meerdere werkpunten bij KAA Gent en is scherp: "Kan gewoon niet"

18:45
2
🎥 STVV-smaakmaker tekent voor dé misser van het seizoen

🎥 STVV-smaakmaker tekent voor dé misser van het seizoen

19:00
Maandag belangrijke dag voor DAZN: CEPANI kan hen uitzendverplichting opleggen

Maandag belangrijke dag voor DAZN: CEPANI kan hen uitzendverplichting opleggen

18:30
Stayen viert opnieuw: STVV boekt belangrijke zege tegen matig KV Mechelen

Stayen viert opnieuw: STVV boekt belangrijke zege tegen matig KV Mechelen

17:54
"Dat is de waarheid": vurige Ivan Leko blikt terug op vertrek bij KAA Gent Reactie

"Dat is de waarheid": vurige Ivan Leko blikt terug op vertrek bij KAA Gent

17:15
9
Lonkt een terugkeer bij de Rode Duivels voor 26-jarige die carrière eindelijk echt lanceert?

Lonkt een terugkeer bij de Rode Duivels voor 26-jarige die carrière eindelijk echt lanceert?

17:30
KAA Gent lijdt nederlaag tegen Club Brugge: Van der Heyden bijzonder kritisch Reactie

KAA Gent lijdt nederlaag tegen Club Brugge: Van der Heyden bijzonder kritisch

16:45
7
Vincent Mannaert duidt het grootste probleem van Rode Duivels aan en haalt Debast en Mechele aan als voorbeeld

Vincent Mannaert duidt het grootste probleem van Rode Duivels aan en haalt Debast en Mechele aan als voorbeeld

17:00
3
Totale ommekeer in trainersdossier Genk? Ineens twijfelen Limburgers aan Hayen

Totale ommekeer in trainersdossier Genk? Ineens twijfelen Limburgers aan Hayen

16:00
3
Vanaken reageert na winst tegen KAA Gent: "Wij waren de enigen die wilden voetballen"

Vanaken reageert na winst tegen KAA Gent: "Wij waren de enigen die wilden voetballen"

16:13
8
Club Brugge wint Slag om Vlaanderen na late goal van Tresoldi tegen matig KAA Gent

Club Brugge wint Slag om Vlaanderen na late goal van Tresoldi tegen matig KAA Gent

15:31
Weer slecht nieuws voor Club Brugge: ook Brandon Mechele geblesseerd

Weer slecht nieuws voor Club Brugge: ook Brandon Mechele geblesseerd

15:15
📷 Club Brugge-fans gooien enorme hoeveelheid rookbommen... maar die missen effect

📷 Club Brugge-fans gooien enorme hoeveelheid rookbommen... maar die missen effect

15:00
10
SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien"

SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien"

14:00
1
🎥 Supporter van La Louvière mag zich aan zware straf verwachten: totaal ongepaste actie

🎥 Supporter van La Louvière mag zich aan zware straf verwachten: totaal ongepaste actie

14:30
4
LIVE: Seizoensrevelaties STVV en KV Mechelen kijken elkaar in de ogen, Vanderbiest moet puzzelen

LIVE: Seizoensrevelaties STVV en KV Mechelen kijken elkaar in de ogen, Vanderbiest moet puzzelen

13:15
🎥 Ongezien! Fans Real Madrid keren zich volledig tegen eigen sterspeler, die reageert met veelzeggend gebaar

🎥 Ongezien! Fans Real Madrid keren zich volledig tegen eigen sterspeler, die reageert met veelzeggend gebaar

13:30
1
Wat maakt nu echt het verschil bij Anderlecht ten opzichte van 'subtopperjaren'?

Wat maakt nu echt het verschil bij Anderlecht ten opzichte van 'subtopperjaren'?

13:00
Vincent Kompany maakt duidelijk statement voor winterstop: "Mokerslagen!"

Vincent Kompany maakt duidelijk statement voor winterstop: "Mokerslagen!"

12:30
Michiel Jonckheere lyrisch over Kortrijk-speler: "Symbool van onverzettelijkheid"

Michiel Jonckheere lyrisch over Kortrijk-speler: "Symbool van onverzettelijkheid"

11:30
Geen mirakel bij Club Brugge: Ivan Leko moet puzzelen

Geen mirakel bij Club Brugge: Ivan Leko moet puzzelen

12:10

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 19
Lommel SK Lommel SK 4-3 Lierse SK Lierse SK
KAA Gent KAA Gent 3-1 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 1- Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 4-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
KV Kortrijk KV Kortrijk 5-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-3 Luik FC Luik FC
Eupen Eupen 2-2 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Don Doumbia Don Doumbia over Drama voor Club Brugge-KAA Gent: fan raakt zwaargewond door vuurwerk My-T Vekkie My-T Vekkie over Vincent Mannaert duidt het grootste probleem van Rode Duivels aan en haalt Debast en Mechele aan als voorbeeld Don Doumbia Don Doumbia over Antwerp - Anderlecht: 2-2 Soloria Soloria over Oosting na eerste puntenverlies meteen kritisch voor ploeg: "Anderlecht lag op de rug, dan moet je ze killen" Dan the Man Dan the Man over Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union" Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Was het er één? Antwerp opent score via strafschop die Anderlecht woedend maakt FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge - KAA Gent: 2-1 Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over 📷 Club Brugge trapt subtiel na naar KAA Gent na Slag om Vlaanderen De Groene Ridder. De Groene Ridder. over OH Leuven - Cercle Brugge: - Dantie Dantie over Laat gelijkspel tussen Lokeren en Patro Eisden ontspoort: drie rode kaarten en negen gele Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved