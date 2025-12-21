Laat gelijkspel tussen Lokeren en Patro Eisden ontspoort: drie rode kaarten

Ook in de Challenger Pro League was het zondag opnieuw money time. Het Patro Eisden van Stijn Stijnen trok naar Lokeren in een wedstrijd die bol stond van de gebeurtenissen, maar uiteindelijk geen winnaar opleverde.

Veel beter kon Patro wel niet beginnen, nadat het in de openingsminuten al een strafschop kreeg. Peeters zette die feilloos om, maar vooral de fase daarna deed de gemoederen hoog oplopen.

M'barki trapte de bal keihard tegen Lokeren-doelman Troost. Die ging meteen verhaal halen en de poppen gingen aan het dansen. Het leverde M'barki rood en Lokeren een numeriek overwicht op voor de rest van de wedstrijd.

Ook Lokeren krijgt rood

Maar ook Lokeren werd al in de eerste helft herleid tot tien. Van Aerschot mocht gaan douchen en zo was alles opnieuw in evenwicht wat het aantal spelers op het veld betrof.

Lokeren stond ondertussen wel nog altijd 0-1 in het krijt, maar kreeg in het absolute slot toch loon naar werken. Brrou trapte hard binnen en legde de eindstand vast op 1-1. Balen voor Patro, dat enkele goede kansen op de 0-2 de nek omwrongen had.

In het slot van de wedstrijd kreeg Patro-coach Stijn Stijnen nog een tweede gele en dus rode kaart voor protest, waardoor er in totaal drie rode kaarten vielen op Daknam. Beide ploegen schieten in het klassement niet veel op met het punt. Patro is zevende met 29 punten, Lokeren negende met 24 punten.



