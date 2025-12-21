Weergaloze Yamal krijgt doodschop, maar leidt Barcelona naar zege tegen Villarreal

Lorenz Lomme
Weergaloze Yamal krijgt doodschop, maar leidt Barcelona naar zege tegen Villarreal

FC Barcelona kwam vandaag in actie op het veld van Villarreal. Een moeilijke opdracht, omdat de Valencianen goed op dreef zijn in LaLiga. Barça hield het hoofd echter koel en pakte de drie punten.

Barcelona had grote rivaal Real Madrid gisteren al de drie punten zien pakken tegen Sevilla en wist dus wat het zelf moest doen. De mannen van Flick hadden dat duidelijk goed begrepen.

Na nog geen kwartier spelen namen ze de leiding in het Estadio de la Cerámica. Raphinha lokte een strafschop uit en zette die ook zelf om: 0-1. Later trof hij ook nog het doelhout. Villarreal kreeg voor de rust nog een tweede opdoffer te verwerken.

Renato Veiga pakt schandalig rood

Renato Veiga pakte namelijk rood na een schandalige overtreding op Lamina Yamal. Hij ging daarbij langs achteren veel te driest door op de Spaanse dribbelaar en mocht verdiend gaan douchen.

Barça zat zo op rozen voor de tweede helft, ondanks dat het zich defensief opnieuw kwetsbaar toonde. Maar Yamal was opnieuw een lust voor het oog. De linkerpoot legde de wedstrijd in een beslissende plooi met de 0-2 en legde het thuispubliek het zwijgen op.

Barça (46 punten) neemt zo opnieuw een voorsprong van vier punten op Real Madrid (42 punten). Villarreal (35 punten) is vierde en moet Atlético Madrid (37 punten) voor zich dulden op de derde plek.

