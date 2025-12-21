Wereldgoal bezorgt topfavoriet Marokko de perfecte start op de Afrika Cup

Lorenz Lomme
1 reacties
Wereldgoal bezorgt topfavoriet Marokko de perfecte start op de Afrika Cup
In december en januari staat de Afrika Cup op de planning. De beste Afrikaanse voetballanden strijden in Marokko om de continentale titel. Het thuisland is alvast goed begonnen aan zijn toernooi.

Marokko is in eigen land de grote favoriet voor de eindzege. De Leeuwen van de Atlas maakten de laatste jaren een enorme ontwikkeling door, met een vierde plaats op het WK van 2022 als voorlopig hoogtepunt.

Eerder dit jaar pakten de Marokkaanse U20 ook al de wereldtitel. Kortom: het Marokkaanse voetbal boomt en dat moet op de eigen Afrika Cup tot de eindzege leiden. In de openingswedstrijd in Rabat stond Marokko alvast tegenover de Comoren.

Brahim Diaz opent de score

Het Prince Moulay Abdellah-stadion was volledig volgelopen om bondscoach Walid Regragui en zijn manschappen naar de zege te stuwen. De wedstrijd was Belgisch getint met Chemsdine Talbi en Bilal El Khannouss op de bank bij Marokko. Rafiki Saïd van Standard mocht starten bij de Comoren.

Marokko kreeg al vroeg een uitgelezen kans om de score te openen, maar Rahimi kreeg zijn strafschop niet voorbij Comoren-doelman Pandor. Die verdient zijn brood overigens bij Francs Borains, in de Challenger Pro League. De eerste helft viel wat tegen, waardoor het in de tweede helft moest gebeuren.

Brahim Diaz (Real Madrid) bracht Marokko daarin op voorsprong met een raak schot  met rechts. De Comoren kwamen via Saïd dicht bij de gelijkmaker, maar het was Marokko dat nog eens scoorde. En hoe. Ayoub El Kaabi haalde uit met een omhaal en zag hoe de bal perfect binnen verdween: 2-0. Een wereldgoal en de perfecte start voor Marokko.

Marokko

