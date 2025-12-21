Reactie KV Mechelen krijgt tik van STVV: dit heeft coach Vanderbiest te zeggen

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Stayen
KV Mechelen krijgt tik van STVV: dit heeft coach Vanderbiest te zeggen
Foto: © photonews

KV Mechelen verloor zondagnamiddag met 1-0 van STVV. Coach Fred Vanderbiest heeft veel respect voor zijn tegenstander en zag dat zijn ploeg het bijzonder moeilijk had, vooral in het begin van de wedstrijd.

STVV startte geweldig goed en dat betaalde Malinwa meteen cash. Na acht minuten spelen kon Rein Van Helden zijn ploeg op voorsprong brengen na een doorgekopte bal van Keisuke Goto. Fred Vanderbiest zag dat het beter moest.

"In de eerste 20 minuten werd onze hoop meteen in de kiem gesmoord", opent de oefenmeester van Mechelen. "We kwamen dan achter op een stilstaande fase. Je weet dat de ballen in de tweede zone vaak worden terug gekopt. We stonden daar te slapen en dan is het jammer dat we achteraf daarmee de wedstrijd verloren."

Vanderbiest ziet Mechelen te slap starten op Stayen

"Maar ik moet zeggen dat STVV de eerste 20-25 minuten wel heel sterk was. We kwamen overal een stapje te laat. We durfden niet kantelen over onze linkerflank. In de tweede helft probeerden we het recht te zetten."

Na de pauze werd de wedstrijd wat meer in evenwicht gebracht. Beide ploegen kregen nog kansen om de score te veranderen. Mechelen probeerde voor een slotoffensief te zorgen maar dat lukte niet zoals gehoopt.

"Als je de juiste dynamiek vindt maakt het een groot verschil. We hadden drie of vier momenten waarop we een doelpunt konden maken. We kwamen ook goed weg in de omschakeling een aantal keren."

Lees ook... Matchwinnaar Van Helden zegt wat iedereen bij STVV denkt, maar zelden hardop zegt

"Ik moet zeggen dat STVV een van de best voetballende ploegen is. Ze kunnen door de as, er zijn veel positiewissels. Het is moeilijk om op te vangen. Ze staan niet zomaar op de positie waar ze nu staan", besluit Vanderbiest.

STVV
KV Mechelen
Frederik Vanderbiest

Matchwinnaar Van Helden zegt wat iedereen bij STVV denkt, maar zelden hardop zegt

