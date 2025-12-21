Dit is waarom Hans Vanaken deze Slag om Vlaanderen nooit zal vergeten

Club Brugge heeft zondag de beladen Slag om Vlaanderen naar zijn hand gezet. Blauw-zwart haalde het thuis van KAA Gent met 2-1 en verkleint de kloof met Union opnieuw tot drie punten. Voor Hans Vanaken was het om meerdere redenen een onvergetelijke middag.

Door de gebeurtenissen van de afgelopen weken zat er meer spanning dan normaal op de Slag om Vlaanderen tussen Club en Gent. Ivan Leko wisselde de Arteveldestad onlangs in voor West-Vlaanderen, met assistent Nicolas Still die in zijn zog volgde.

Club wilde naar verluidt ook Bart van Tornhout, de keeperstrainer van Gent, maar die bleef op post in Oost-Vlaanderen. Vooral de werkwijze van de Bruggelingen, die geen enkele keer contact opnamen, schoot bij Gent in het verkeerde keelgat. Zondag werd de strijd dan weer beslist in Jan Breydel.

Vanaken met dochter het veld op

Hans Vanaken ging opnieuw als kapitein voorop in de strijd en mocht samen met z'n ploegmakkers drie punten bijschrijven. Het hoogtepunt voor de meervoudige Gouden Schoen kwam misschien wel voor de wedstrijd.

Vanaken mocht immers het veld oplopen met z'n dochtertje Romée, zoals we zien op het Instagram-account van Club Brugge. Dochterlief kon daarbij duidelijk haar geluk niet op. Na de overwinning ging de sterkhouder van Club Brugge de fans ook nog groeten met Romée op de arm. Zo werd het een onvergetelijke dag ten huize Vanaken.

"Ze is nu op een leeftijd gekomen dat ze dat bewust kan meemaken en ik denk dat ze het zelf ook wel leuk vond om mee op te lopen", vertelde Vanaken achteraf bij VTM, opgetekend door Het Laatste Nieuws. "Ze was er toch al een hele week over bezig. Dit was genieten."



