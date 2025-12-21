Vincent Kompany en Bayern München trekken met dominante zege richting kerstkalkoen

Bayern München kwam zondag voor het laatst in actie in 2025. En hoe. Der Rekordmeister nam met 0-4 de maat van laagvlieger FC Heidenheim en trekt dus met een uitstekend gevoel richting de kersttafel.

Bayern München is aan een ijzersterk seizoen bezig. In eigen land verloor de Beierse grootmacht nog niet en ook tegen Heidenheim bleef die ongeslagen status intact. Kompany en co hadden hun schaapjes al bij de rust op het droge.

Stanisic brak na een kwartier de ban met de 0-1. Olise voegde daar nog voor de rust een tweede treffer aan toe. We trokken richting de kleedkamer met 0-2, maar een wedstrijd hadden we eigenlijk al lang niet meer.

Diaz en Kane zetten kers op de taart

Na de pauze bleef Bayern baas door het balbezit op te eisen en de thuisploeg achter de bal te laten lopen. Op meer goals was het wachten tot de slotfase. Diaz en Kane – wie anders – zetten de 0-4-eindstand op het bord.

Kompany en zijn mannen tellen zo al 41 punten na 15 gespeelde wedstrijden. Ze wonnen 13 keer en speelden 2 keer gelijk. De voorsprong op eerste achtervolger Borussia Dortmund bedraagt al 9 punten.



Bayern zal naar alle waarschijnlijkheid opnieuw de titel pakken onder Kompany, maar dat is eigenlijk al lang geen waardemeter meer. In het zuiden van Duitsland mikken ze op de Champions League; als Kompany die kan pakken, dan maakt hij zich pas echt onsterfelijk bij de grootste club van Duitsland.