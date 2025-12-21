Reactie "Een klote helft" : Lucas Hey verstopt zich niet, maar is blij dat een nieuw Westerlo-fiasco is vermeden

Jelle Heyman vanuit Bosuilstadion
"Een klote helft" : Lucas Hey verstopt zich niet, maar is blij dat een nieuw Westerlo-fiasco is vermeden
Foto: © photonews

Lucas Hey lag de afgelopen weken onder vuur, maar de Deen is niet iemand die zich verstopt. Onverstoorbaar verscheen hij in de mixed zone en analyseerde hij het 2-2 gelijkspel tegen Antwerp.

Er zijn bepaalde spelers die, na een paar moeilijke weken en vernietigende beoordelingen in de pers (wij waren niet de enigen die Lucas Hey een 1/10 gaven na de nederlaag tegen Westerlo), de mixed zone even mijden. Maar niet Lucas Hey, afgelopen zondag op de Bosuil was hij gewoon aanwezig voor de microfoon en analyseerde hij de wedstrijd met openhartig.

"We hebben een waardeloze eerste helft gespeeld. We brachten niet de nodige intensiteit en speelden individueel, niet als een team", vertelt Hey meteen. "Onder die omstandigheden kan iedereen ons verslaan. Maar na de pauze hebben we dat gecorrigeerd en slaagden we erin om twee keer te scoren."

Besnik Hasi hoefde niet echt zijn stem te verheffen tijdens de rust, aangezien het duidelijk was dat zijn spelers wakker moesten worden. "Het is niet nodig om te schreeuwen als iedereen kan zien dat het slecht was", benadrukte de Deen. "Iedereen moest gewoon zijn werk doen".

Lucas Hey hoopt een leider te worden

Toen Antwerp twee doelpunten voorsprong nam, dachten we natuurlijk dat Anderlecht opnieuw zou kunnen bezwijken, zoals twee weken eerder in de Kempen. "Het klopt, het was belangrijk om nu terug te komen. Maar die wedstrijd van twee weken geleden zat niet in ons hoofd", verzekerde Lucas Hey. "Gezien het scenario is dit een gewonnen punt, natuurlijk. Maar het is niet genoeg: we kwamen hier om te winnen."

Lees ook... Hasi spaart eigen ploeg niet na gelijkspel: "Dit was niet wat we afgesproken hadden"
De Deen geldt, noodgedwongen, als een van de leiders van deze zeer jonge verdediging, en dat is een rol waar hij nog aan moet wennen. "Het is niet gemakkelijk voor mij. Ik speel wedstrijd na wedstrijd, maar ik denk dat ik me nog kan verbeteren op het gebied van leiderschap", erkende hij.

