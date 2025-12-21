🎥 STVV-smaakmaker tekent voor dé misser van het seizoen

STVV zette zondag thuis KV Mechelen opzij met 1-0. De Kanaries blijven daardoor meedraaien bovenin, al maakte één Limburgse pion bij één bepaalde actie een zeer slechte beurt.

STVV kwam al snel op voorsprong via Rein van Helden en gaf de 1-0 daarna niet meer uit handen. De Limburgers pronken mooi op plek drie, al kan RSC Anderlecht zondagavond wel nog haasje-over doen.

Goto mist onbegrijpelijk

Bij de thuisploeg mocht smaakmaker Keisuke Goto (20) opnieuw in de basis starten. De Japanner, die gehuurd wordt van Anderlecht, was dit seizoen in alle competities al goed voor acht goals en twee assists.

Daarmee is hij een van de grote smaakmakers dit seizoen van STVV, samen met zijn landgenoot Ryotaro Ito. Goto mocht tegen KVM opnieuw in de basis starten en had misschien wel zijn negende doelpunt moeten maken.

Goto werd vanaf links uitstekend aangespeeld door Robert-Jan Vanwesemael en leek de bal maar te moeten binnenduwen. Toch slaagde hij erin om het leer nog naast te frommelen.

Een ongelooflijke misser van Goto, die zelf zijn ogen niet kon geloven, maar wel de overwinning mocht vieren met STVV. Komende vrijdag, tegen Standard, mag hij het nog eens proberen op zoek naar zijn negende goal.



Lees ook... Stayen viert opnieuw: STVV boekt belangrijke zege tegen matig KV Mechelen›