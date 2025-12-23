Lierse zet supporters in kerststemming met heel goed nieuws

Na de commotie rond het vertrek van Mauro Lenaerts zet Lierse snel in op zekerheid. De Pallieters willen herhaling vermijden en binden opnieuw een eigen jeugdproduct langer aan de club.

Lierse kreeg een tijdje geleden te horen dat Mauro Lenaerts tijdens de wintermercato een transfer zal maken naar KV Mechelen. Daarop besloot de club om in te grijpen: Lenaerts was niet meer welkom op de trainingen.

Om zulke situaties in de toekomst te voorkomen zijn ze bij Lierse meteen aan de slag gegaan. Afgelopen week verlengde Sam Vanderhallen zijn contract. Deze dinsdag volgde er nog een speler.

Lierse zet in op continuïteit met eigen jeugd

"Een vroeg kerstgeschenk in de AsterX Group-f Arena", opent Lierse op zijn clubwebsite. "Jeugdproduct Samih El Touile (21) verlengde deze namiddag zijn contract tot 2029."

Hij doorliep er alle jeugdreeksen en brak ook door bij het eerste elftal. Dit seizoen stond hij negen keer in de basis en viel hij één keer in.



De club staat momenteel 10e in de Challenger Pro League met 23 punten. De Pallieters spelen op kerstdag op verplaatsing tegen SK Beveren.