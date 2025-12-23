Hernán Losada begint aan nieuw avontuur, maar één Belgische club laat hem niet los

Hernán Losada heeft opnieuw een club gevonden. De Argentijn start een nieuw hoofdstuk bij Apollon Limassol, maar zijn band met het Belgische voetbal, en vooral met Beerschot, blijft opvallend sterk.

Hernan Losada zat na het einde van zijn avontuur bij KMSK Deinze zonder club. Enkele dagen geleden vond hij officieel een nieuwe club. Hij werd voorgesteld bij Apollon Limassol.

Losada is er erg gelukkig. "Ook alle faciliteiten van de club zijn tiptop in orde, van het stadion tot de mooie trainingsvelden. Limassol is natuurlijk ook een enorm fijne stad om te mogen leven en werken", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Als trainer was hij al bij een aantal clubs actief. Buiten KMSK Deinze coachte hij ook Beerschot in België, van oktober 2019 tot januari 2021. Hij blijft een goede band houden met de club waar hij ook als speler actief was.

Losada blijft verknocht aan Beerschot ondanks buitenlands avontuur

"Natuurlijk volg ik, naast het Belgische voetbal, Beerschot nog steeds op de voet. Ik probeer regelmatig de samenvattingen te bekijken en ze hebben een goede ploeg opgebouwd dit seizoen. Ze kenden ook een goede seizoensstart en natuurlijk ken ik Mo", gaat hij verder.



"De band met Beerschot zal altijd blijven en ik heb uiteindelijk tien jaar lang deel uitgemaakt van die mooie club. Je kan je dus wel inbeelden dat ik voor altijd een Kielse Rat zal blijven", aldus Losada.