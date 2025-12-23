Real Madrid neemt cruciale beslissing over een van zijn Brazilianen

Real Madrid moet de leiding in LaLiga voorlopig aan grote rivaal FC Barcelona laten. De Koninklijke zit ondertussen niet stil en maakt werk van de toekomst. Daar horen ook gerichte uitleenbeurten bij.

Real won het afgelopen weekend met 2-0 van Sevilla, maar zag ook Barcelona winnen. Daardoor blijft de kloof tussen de twee Spaanse grootmachten voorlopig vier punten.

Voor Endrick was opnieuw geen hoofdrol weggelegd. De jonge Braziliaan zat een schorsing uit voor een rode kaart die hij had gekregen in de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo (0-2), hoewel hij toen negentig minuten op de bank bleef.

Endrick op huurbasis naar Lyon

Dit seizoen was de 19-jarige aanvaller - mede door een dijblessure - in alle competities goed voor slechts drie optredens, waarin hij in totaal 99 minuten aan de bak kwam. Dat komt zijn ontwikkeling uiteraard niet ten goede en daarom besluit Real om Endrick nu uit te lenen.

Los Merengues melden op hun website dat ze de speler tot eind dit seizoen verhuren aan de Franse topclub Olympique Lyon. Daar moet hij meer speelminuten verzamelen en zich verder ontwikkelen.

Endrick verruilde in de zomer van 2024 Palmeiras voor Real Madrid in een transfer waar 47,5 miljoen euro mee gemoeid was. Die overgang was nog geen schot in de roos, maar op zijn 19de heeft de Braziliaan nog heel wat tijd om helemaal te ontbolsteren.



