🎥 Afrika Cup: dit pareltje duwde Paul Put en Oeganda de dieperik in in eerste duel

Lorenz Lomme
🎥 Afrika Cup: dit pareltje duwde Paul Put en Oeganda de dieperik in in eerste duel
Paul Put is een van de Belgische coaches op de Afrika Cup. Onze landgenoot treedt er aan met Oeganda, maar de eerste wedstrijd van het land draaide uit op een grote ontgoocheling.

Put nam het met Oeganda op tegen Tunesië, een van de betere landen in Afrika. Dat bleek ook snel in de eerste helft, want de Oegandezen kregen nog voor de pauze een dubbele achterstand om de oren.

Ellyes Skhiri zorgde voor het eerste Tunesische doelpunt door de bal aan de tweede paal ongehinderd binnen te koppen. Het leer raakte de paal en caprioleerde dan via de doelman binnen.

Tweede goal van Tunesië is een pareltje

Elias Achouri zorgde voor de 2-0-ruststand. Hij nam een voorzet schitterend in één tijd op de slof en liet de Oegandese doelman geen kans. Meteen een kanshebber voor de mooiste goal van het toernooi.

Oeganda moest daarna de kelk tot op de bodem ledigen; Achouri zorgde voor de 3-0 en doet meteen ook een gooi naar de voorlopige topschutterstitel. Denis Omedi milderde in de extra tijd nog tot 3-1.

Paul Put en co lijden op die manier meteen een duidelijke nederlaag. De Belg neemt het in Groep C ook nog op tegen Tanzania (27 december) en Nigeria (30 december).

African Cup of Nations
African Cup of Nations
Tunesië
Oeganda
Paul Put

African Cup of Nations

 Speeldag 1
Ghana Ghana 0-1 Angola Angola
Algerije Algerije 2-0 Equatorial Guinea Equatorial Guinea
DR Congo DR Congo 1-0 Guinee Guinee
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 2-2 Oeganda Oeganda
Sierra Leone Sierra Leone 0-0 Chad Chad
Togo Togo 1-1 Liberië Liberië
Mali Mali 1-1 Mozambique Mozambique
Ivoorkust Ivoorkust 2-0 Zambia Zambia
Senegal Senegal 1-1 Burkina Faso Burkina Faso
Egypte Egypte 3-0 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Mauritania Mauritania 1-0 Botswana Botswana
Kameroen Kameroen 1-0 Namibië Namibië
Mali Mali 1-1 Zambia Zambia
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 2-1 Angola Angola
Senegal Senegal 3-0 Botswana Botswana
Nigeria Nigeria 2-1 Tanzania Tanzania
Tunesië Tunesië 3-1 Oeganda Oeganda
Burkina Faso Burkina Faso 13:30 Equatorial Guinea Equatorial Guinea
Ivoorkust Ivoorkust 18:30 Mozambique Mozambique

