🎥 Afrika Cup: dit pareltje duwde Paul Put en Oeganda de dieperik in in eerste duel

Paul Put is een van de Belgische coaches op de Afrika Cup. Onze landgenoot treedt er aan met Oeganda, maar de eerste wedstrijd van het land draaide uit op een grote ontgoocheling.

Put nam het met Oeganda op tegen Tunesië, een van de betere landen in Afrika. Dat bleek ook snel in de eerste helft, want de Oegandezen kregen nog voor de pauze een dubbele achterstand om de oren.

Ellyes Skhiri zorgde voor het eerste Tunesische doelpunt door de bal aan de tweede paal ongehinderd binnen te koppen. Het leer raakte de paal en caprioleerde dan via de doelman binnen.

Tweede goal van Tunesië is een pareltje

Elias Achouri zorgde voor de 2-0-ruststand. Hij nam een voorzet schitterend in één tijd op de slof en liet de Oegandese doelman geen kans. Meteen een kanshebber voor de mooiste goal van het toernooi.

Oeganda moest daarna de kelk tot op de bodem ledigen; Achouri zorgde voor de 3-0 en doet meteen ook een gooi naar de voorlopige topschutterstitel. Denis Omedi milderde in de extra tijd nog tot 3-1.

Paul Put en co lijden op die manier meteen een duidelijke nederlaag. De Belg neemt het in Groep C ook nog op tegen Tanzania (27 december) en Nigeria (30 december).



