Wintermercato in Luik: alles draait rond één naam

RFC Luik dreigt tijdens de wintermercato enkele belangrijke pionnen te verliezen. Vooral één naam duikt steeds weer op: Oumar Diouf, die zowel in de Jupiler Pro League als in het buitenland interesse wekt. Maar wat verwacht Luiks coach Gaëtan Englebert nu precies?

Hij wil het liefst de huidige groep samenhouden. "Ik vraag eigenlijk nooit veel. Vooral wil ik de kern behouden zoals die nu is. Natuurlijk kennen we de financiële realiteit van de club en hoe het eraan toegaat in 1B. Als we willen blijven groeien, moet er soms ook geld binnenkomen. Dat hoort bij het voetbal. De club heeft het geluk een staf te hebben die dat begrijpt en in dezelfde richting werkt."

Zoals we maandag al schreven, zou RFC Luik volgens onze informatie de kas kunnen spijzen met een eventuele uitgaande transfer van Oumar Diouf. Aan Luikse kant hoopt men tussen 1 en 1,5 miljoen euro te ontvangen. Meerdere clubs uit de Pro League en uit het buitenland volgen het dossier. Een bod van Qarabag werd recent nog geweigerd.

Zo veel mogelijk spelers behouden

Gaëtan Englebert lijkt dus niet echt te azen op nieuwe versterkingen, maar vooral op het vermijden van vertrekken. "Als we de meeste spelers kunnen houden – wat waarschijnlijk ook zal lukken – en met deze dynamiek de laatste veertien wedstrijden ingaan, hoop ik dat we tot het einde kunnen meestrijden om zo hoog mogelijk te eindigen."

"Iedereen mikt op de top zes, omdat alleen die ploegen nadien nog wedstrijden spelen. Maar we moeten ook realistisch blijven over onze sterktes en zwaktes. We zullen goed moeten zijn om dat doel te bereiken", besluit de Luikse coach bij DAZN.



Verschillende clubs zouden interesse tonen in de sterk presterende spelers van de Sang et Marine, maar Oumar Diouf is momenteel veruit de meest genoemde naam voor een mogelijk vertrek.