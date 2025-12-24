'Vincent Kompany wil na Lennart Karl het volgende supertalent klaarstomen bij Bayern'

'Vincent Kompany wil na Lennart Karl het volgende supertalent klaarstomen bij Bayern'
Vincent Kompany kan na een schitterende eerste seizoenshelft met Bayern München genieten van een welverdiende kerst en een mooi eindejaar. Onze landgenoot houdt zich ondertussen volop bezig met het volgende toptalent van Der Rekordmeister.

Kompany en Bayern razen dit seizoen door de Bundesliga. Ze verloren nog niet in eigen land en bouwden al een voorsprong op van negen punten op eerste achtervolger Borussia Dortmund.

Na Karl nu een nieuw toptalent?

Kompany nam dit seizoen het risico door de amper 17-jarige Lennart Karl een kans te geven bij de hoofdmacht. Het jonge talent stelde niet teleur en toonde meteen zijn grote klasse.

Zo scoorde hij in de Champions League een prachtig doelpunt in de 4-0-zege tegen Club Brugge. Daarna stoomde de jongeling gewoon door; ondertussen zit hij aan drie goals in zowel de Champions League als de Bundesliga.

Karl is nog maar net doorgebroken of Kompany en co zijn ook al bezig met het volgende toptalent. Zo lijkt Bayern ook grote plannen te hebben met Kiala Cassiano, een 16-jarige verdediger die te boek staat als een toptalent.

Volgens journalist Florian Plettenberg (via Sky Sport) wil Bayern het talent een nieuw contract aanbieden dat omgezet wordt in een profcontract als hij 18 wordt. Bayern zou daar momenteel over onderhandelen met makelaar Jorge Mendes.

