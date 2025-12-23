De terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht is zeker geen utopie meer: met Lukaku als motivatie

Al een tijdje ligt er bij Anderlecht op tafel om Jean Kindermans terug naar Neerpede te halen. Naar wat we horen is dat zeker geen utopie. Nochtans heeft hij bij Antwerp nog een contract tot 2029, maar dat lijkt ook geen onoverkomelijk probleem.

Kindermans zette in een recent interview met L'Avenir de deur alvast op een kier, maar bij de Anderlecht-top ligt het plan al langer op tafel. Vooral Marc Coucke zou de succesingenieur van de jeugdopleiding van paars-wit heel graag terughalen.

Lukaku loopt heel hoog op met Jean Kindermans

Dat is hem ook ingegeven door Romelu Lukaku, met wie hij de voorbije jaren steeds closer is geworden. Lukaku sprak op zijn sociale media na het vertrek van Kindermans ook over "een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de club". Big Rom was vanop de eerste rij getuige van welke cultuur Kindermans installeerde bij Anderlecht.

Een cultuur waarin winnen voorop stond, maar dat moest gepaard gaan met verzorgd en technisch voetbal. Toen Wouter Vandenhaute de club in handen nam, vond hij de manier van werken van Kindermans achterhaald. Hij - en met hem Peter Verbeke - wilde meer inzetten op data. Naar het voorbeeld van Union en Club Brugge.

Dat de voorbije jaren veel talenten de club verlieten, was echter een doorn in het oog van Coucke. En ook van Lukaku, die altijd heel goed op de hoogte is gebleven van het reilen en zeilen bij de jeugdwerking van Anderlecht. Lukaku plant nog steeds een terugkeer en wil een rol spelen in de formatie van de Brusselaars.

Wat met het contract tot 2029 bij Antwerp van Kindermans?

Want intussen staat er weer een nieuwe structuur: Tim Borguet is de Chief Academy en de van Ajax teruggehaalde Afrim Salievski start op 1 januari als Talent Director. Is er dan nog een plaats voor Kindermans? Die willen ze gerust maken. In een adviserende rol mogelijk.





Kindermans zelf zou daar ook wel oren naar hebben, want met het vertrek van Vandenhaute en de terugkeer naar meer stabiliteit ziet hij de club stappen zetten in de goede richting. De komst van Michael Verschueren is daar ook niet vreemd aan.

Maar dan is er nog de situatie met zijn contract. Anderlecht kan natuurlijk onderhandelen met Antwerp en gezien de financiële situatie van de club zouden ze hem wel eens zonder al te veel tegenspartelen kunnen laten vertrekken. De jeugdwerking van The Great Old draait immers intussen op volle toeren.

Er zal nog wel wat water naar zee moeten stromen vooraleer het effectief tot een terugkeer komt, maar het is zeker geen utopie meer. Voor de fans zou het alvast een teken zijn dat de club weer inzet op het 'oude' DNA voor alles wat in Neerpede opgeleid wordt.