Deze Rode Duivel is grote fan van Rudi Garcia: "Hij geeft me veel vertrouwen"

Lorenz Lomme
Reageer
Foto: © photonews
De Rode Duivels weten waar ze komende zomer aan toe zijn op het WK. Onder leiding van Rudi Garcia zullen ze proberen om een mooi verhaal te schrijven en deze Belgische international is alvast fan van onze bondscoach.

De Rode Duivels nemen het op het WK op tegen Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Nu niet meteen een Groep des Doods, maar het vorige WK heeft ons geleerd dat we vanaf minuut één bij de les zullen moeten zijn.

Arthur Theate (25) is ondertussen een vertrouwd gezicht in de selectie. De verdediger van Eintracht Frankfurt is een vaste waarde in de Bundesliga en lijkt ook bij de Duivels zijn basisplaats beet te hebben.

Theate houdt van de aanpak van Garcia

Zo stond de linkervoet ook in de laatste twee interlands in de basis (tegen Kazachstan en Liechtenstein). Opnieuw een mooi signaal van Garcia richting Theate, die af en toe kritiek te verduren krijgt.

"Coach Garcia geeft me veel vertrouwen", vertelt Theate bij de RTBF. "Hij communiceert veel met zijn spelers. Samen met zijn staf zijn het zeer menselijke mensen."

Theate kan de emotionele aanpak van Garcia wel smaken. "Hij houdt zich ook bezig met theorie, maar voegt daar het emotionele aspect aan toe en dat sluit heel goed bij mij aan. Ik hoop dat we deze zomer samen iets moois gaan neerzetten."

België
Arthur Theate
Rudi Garcia

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

