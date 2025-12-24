Ex-spelers Genk, Zulte Waregem en Beveren scoren op Afrika Cup

Ex-spelers Genk, Zulte Waregem en Beveren scoren op Afrika Cup
Foto: © photonews

Op de Afrika Cup stonden er op dinsdag alweer vier pittige duels op het programma. Daarbij vielen toch wel een aantal interessante dingen te noteren. Ook vanuit 'Belgische' hoek viel er nieuws te rapen, zoveel is duidelijk.

Senegal startte zijn Afrika Cup met een overwinning van 3-0 tegen Botswana deze dinsdagmiddag in het Grand Stade de Tanger in Marokko. Het eerste doelpunt van de wedstrijd kwam van de voeten van Nicolas Jackson in de 40e minuut.

De spits van Bayern schoot met links in de linkerhoek van het doel na een lage voorzet van Ismail Jakobs. De Senegalezen, die steeds dominanter speelden, verdubbelden de voorsprong vlak voor het uur. En opnieuw was het Nicolas Jackson die scoorde.



Op aangeven van Ismaïla Sarr toonde de spits zijn techniek voordat hij de bal in het net schoot. De voormalige speler van Beveren Cherif Ndiaye - die Nicolas Jackson verving - maakte vervolgens de 3-0 in de 90e minuut. De speler van Samsunspor ontving een goede bal op een voorzet en maakte het perfect af.

Met deze overwinning staat Senegal aan kop in groep D, met evenveel punten als de Democratische Republiek Congo, dat met 1-0 won van Benin. Theo Bongonda was de enige doelpuntenmaker van die wedstrijd.

In de andere groep waren het Nigeria en Tunesië die er als winnaars uitkwamen op speeldag 1. Ook zij doen op die manier een goede zaak met oog op de volgende ronde in de Afrika Cup. Zaterdag spelen alle landen opnieuw.

23/12/2025 16:00Senegal - Botswana3-0
23/12/2025 18:30Nigeria - Tanzania2-1
23/12/2025 21:00Tunesië - Oeganda3-1

