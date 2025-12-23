Verraadt Vincent Janssen in de catacomben dan toch de ambitie van Antwerp? "Jullie luisteren alles af hier hé"

Dat de revival van Antwerp is ingezet, dat is duidelijk. Maar waar liggen de ambities van dit Antwerp nog dit seizoen? Iets uitspreken doen de spelers voorlopig niet. Maar de muren praten wel in het Bosuilstadion.

Van voorlaatste naar achtste

Begin november verloor Antwerp met 1-0 van Sint-Truiden op Stayen. Het betekende een dieptepunt voor Antwerp dit seizoen want de Great Old zakte naar de voorlaatste plaats in de stand. Een ongeziene crisis. Na een daaropvolgende 3 op 6 tegen La Louvière en Dender was het avontuur voor Stef Wils voorbij.

En sindsdien is er niet meer teruggekeken, de enige weg is die omhoog. Overwinningen tegen Club, Genk en Gent in de competitie, kwalificatie voor de kwartfinale van de beker. En afgelopen weekend verdiende Antwerp ook om te winnen tegen Anderlecht maar konden ze de wedstrijd bij een 2-0 stand niet afmaken.

Geen ambitie...

Het is dan ook logisch dat, nu Antwerp op nog geen twee maanden tijd van de voorlaatste plaats naar de 8e is gestegen, er vragen komen of de top 6 nu een doel is. "Laten we dat even voor wat het is", aldus Vincent Janssen/ "Het is een seizoen met ups en downs. We hebben nu een lekkere vibe en willen daarop verder gaan maar geen stand erop pakken. Dat komt misschien na de winter wel."

...of toch wel?

Maar na de wedstrijd ging Anderlecht-speler Bertaccini richting kleedkamer van Antwerp. Hij stond even te wachten tot Vincent 'El Toro' Janssen met zijn shirt kwam om te ruilen. En het was niet moeilijk om te horen dat Janssen meteen sprak over de beker. "Dan spelen we opnieuw tegen elkaar misschien hé", zei hij in het Engels; "Echt?", repliceerde Bertaccini. "Als we allebei winnen in de kwartfinale, is het in de halve opnieuw tegen elkaar", wist Janssen maar al te goed.



En het verraadt misschien wel de échte ambitie van Antwerp nog dit seizoen: de beker pakken. In de competiite kan er nog veel misgaan, in de beker zijn er nog 4 matchen te gaan. Janssen weet alvast hoe het pad eruit ziet, tegen wie hij in de volgende ronde zou moeten en wie er misschien wel op hen zal wachten in de finale.

Wanneer we hem confronteerden met de uitspraak van de beker, is hij alvast mysterieus: "Jullie luisteren alles af hier hé. Je kan hier nergens meer vrij praten", besloot hij met een grote lach.