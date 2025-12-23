Deze Antwerp-speler die heropleeft is het voorbeeld van hoe Joseph Oosting de zaken omkeerde

Antwerp pakte 10 op 12 nadat het eerder 14 op 45 neerzette. Maar niet enkel de resultaten zijn beter geworden. Onder Joseph Oosting is ook het spelniveau drastisch omhoog gegaan. Maar hoe heeft de Nederlander dat in een paar matchen tot stand gebracht?

Oosting stond er in Nederland al om bekend dat hij de juiste keuzes kan maken in zijn spelersgroep. Hij vindt vrij makkelijk de balans in een elftal, lieten Nederlandse collega's ons weten. En dat is ook exact wat hij gedaan heeft bij Antwerp.

Dierckx, maar ook Scott bepalend

De veranderingen zijn niet zo groot, maar wel bepalend. Uiteraard heeft iedereen het over de 16-jarige Xander Dierckx. En terecht! De balvastheid en de verticale drang die hij toevoegt aan het spel van Antwerp zijn niet te onderschatten.

Maar er wordt misschien wel te weinig gesproken over de inbreng van Christopher Scott. Onder Oosting leeft die helemaal op. Hij mocht in de zomer vertrekken, maar laat nu zien wat zijn kwaliteiten zijn: een goeie voorzet, een perfecte wedstrijdmentaliteit en een paar goeie longen.

Scott draaft de hele linkerflank af en doet zo de geblesseerde Daam Foulon wat vergeten. In die mate dat Foulon toch wel sterk zal moeten terugkomen om zijn basisplaats meteen terug te krijgen.

Antwerp is zowel verdedigend als aanvallend meer een blok geworden

Antwerp beweegt meer als blok: samen verdedigen, samen aanvallen. Dat eerste zat er onder Stef Wils ook wel in, maar The Great Old kon te weinig onder de druk uitkomen en moest zo veelal uiteindelijk toch nog plooien. Nu zit het aanvallende compartiment beter, met Al-Sahafi in steun van Kerk en Janssen.





Met Benitez en Dierckx daar achter hebben ze jongens die beide richtingen uit kunnen denken. Het is absoluut straf werk van Oosting om in zo'n korte tijd het geloof van de spelers in hun kunnen te hebben aangewakkerd, want na zoveel tegenslagen zaten er verschillende diep.

Met dit niveau is de top zes zeker nog een mogelijkheid, want wie Club Brugge, Genk en Gent kan verslaan, heeft troeven in huis. Zoveel is zeker.