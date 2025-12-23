Patrick Goots waarschuwt de top: "Dan gaat een aantal topploegen vies opkijken"

De strijd om de Champions' Play-offs blijft razend spannend. Volgens Patrick Goots zijn STVV én KV Mechelen niet zomaar outsiders, maar echte bedreigingen voor de traditionele top zes.

De strijd om de Champions' Play-offs zal tot het einde spannend blijven. KV Mechelen en STVV zullen het de topploegen ongetwijfeld nog heel moeilijk maken. De kans dat ze erbij zullen zijn is groot.

"Zaterdagavond ontvangt KV Mechelen Dender. Als KV die wedstrijd wint, en het kan na Nieuwjaar nog vier van zijn tien matchen winnen, dan staat de teller op 45 punten", zegt Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen.

Goots ziet STVV in de top zes blijven

"De ploegen die er nu onder staan met 24 punten moeten dan wel héél hard aan de bak om nog 21 op 33 te halen", gaat hij verder. Clubs zoals Antwerp, Gent en Genk vallen momenteel allemaal buiten de top zes.

Afgelopen weekend liet Malinwa wel punten liggen tegen STVV, het verloor met 0-1. "Na die snelle achterstand was het niet gemakkelijk tegen de vinnige Japanners op het Truiense kunstgras."



"Die ploeg staat gewoon goed. Chapeau voor wat Wouter Vrancken daar neerzet. STVV krijg je niet meer uit de top zes. Stel je voor dat Mechelen er ook bij is, dan gaat een aantal topploegen vies opkijken", besluit hij.