'AC Milan lijkt al meteen straffe vervanger voor Origi beet te hebben'

Divock Origi lijkt AC Milan te gaan verlaten. Volgens verschillende bronnen is het huwelijk tussen beide partijen afgelopen. De Rossoneri schakelen echter meteen door en halen een andere aanvaller aan boord.

We schreven al over Origi die Milaan gaat verlaten, maar ondertussen is ook al zo goed als duidelijk welke nieuwe aanvaller er in San Siro zal landen. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano is Niclas Füllkrug op weg naar de Italiaanse modestad.

Volgens Romano heeft de sterke spits zijn contract al ondertekend, nadat hij vandaag zijn medische testen aflegde. Hij komt de rangen versterken op huurbasis van West Ham, de nummer 18 uit de Premier League.

Füllkrug kon zich niet doorzetten bij West Ham

De 32-jarige Füllkrug verkaste vorig jaar voor 27 miljoen euro van Borussia Dortmund naar West Ham. De Hammers verwachtten veel van de Duitser, die voor de Borussen 15 keer scoorde in 43 duels.

In Londen verging het de aanvaller echter een pak minder. Hij had moeite om zich door te zetten en scoorde slechts 3 goals in 29 optredens. Te weinig voor een man van bijna 30 miljoen.

Milan staat volgens Romano ook dicht bij Andrej Kostic (18) van talentenfabriek Partizan Belgrado. Al lijkt dat eerder een wissel op de toekomst. Het is afwachten wanneer beide transfers officieel wereldkundig gemaakt worden.





🚨🔴⚫️ Niclas Füllkrug has signed his contract as new AC Milan player after medical passed today.



He’s gonna be new AC Milan number 9️⃣ coming from West Ham on loan deal. pic.twitter.com/ugTEQ283bU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2025