In 2019 nog 20 miljoen waard, maar nu is ex-Rode Duivel (30) in januari transfervrij op te pikken

Kent u hem nog? Divock Origi is al een heel lange tijd van de radar verdwenen, maar nu is er nieuws over de 30-jarige spits. Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft onze landgenoot zijn verbreking van zijn contract bij de Italiaanse topclub al ondertekend en wordt hij vanaf januari transfervri

Oorspronkelijk liep Origi’s contract nog tot de zomer van 2026, maar AC Milan besloot hem al eerder te laten gaan. Sinds de zomer van 2024 zat de aanvaller niet meer in de plannen van het eerste elftal, waardoor een vertrek onafwendbaar leek. Maar Origi leek vast te houden aan zijn dik contract.

🚨🇧🇪 Divock Origi, available as free agent from January as he’s just signed his contract termination at AC Milan.



30 year old striker was out of AC Milan squad and project since summer 2024. pic.twitter.com/Rq8G6YLyo8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025

Origi werd in de zomer van 2022 transfervrij overgenomen van Liverpool. Zijn periode bij Milan kende weinig doelpunten; in 36 wedstrijden scoorde hij twee keer en gaf hij één assist. Zijn rol beperkt zich voornamelijk tot de spitspositie, al kan hij ook op de flanken uit de voeten.

De toekomst van Origi is nog onbekend. Transfermarkt taxeert zijn huidige waarde op 500.000 euro, een groot verschil met de piek in 2019 toen zijn marktwaarde nog op 20 miljoen euro lag. Verschillende clubs zouden zijn ervaring en veelzijdigheid kunnen interesseren.

Origi begon zijn carrière bij KRC Genk, trok in 2010 naar de jeugd van LOSC Lille en brak daar door bij het eerste elftal. In 2014 werd hij voor 12,63 miljoen euro door Liverpool overgenomen, waar hij 175 wedstrijden speelde, 41 keer scoorde en 17 assists gaf.





Naast zijn clubcarrière speelde Origi 32 keer voor de Rode Duivels en scoorde hij drie keer. Zijn loopbaan omvat ook huurperiodes bij Lille, VFL Wolfsburg en Nottingham Forest, naast zijn tijd bij AC Milan.