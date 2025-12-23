In 2019 nog 20 miljoen waard, maar nu is ex-Rode Duivel (30) in januari transfervrij op te pikken

In 2019 nog 20 miljoen waard, maar nu is ex-Rode Duivel (30) in januari transfervrij op te pikken
Foto: © photonews
Word fan van AC Milan! 732

Kent u hem nog? Divock Origi is al een heel lange tijd van de radar verdwenen, maar nu is er nieuws over de 30-jarige spits.  Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft onze landgenoot zijn verbreking van zijn contract bij de Italiaanse topclub al ondertekend en wordt hij vanaf januari transfervri

Oorspronkelijk liep Origi’s contract nog tot de zomer van 2026, maar AC Milan besloot hem al eerder te laten gaan. Sinds de zomer van 2024 zat de aanvaller niet meer in de plannen van het eerste elftal, waardoor een vertrek onafwendbaar leek. Maar Origi leek vast te houden aan zijn dik contract.

Origi werd in de zomer van 2022 transfervrij overgenomen van Liverpool. Zijn periode bij Milan kende weinig doelpunten; in 36 wedstrijden scoorde hij twee keer en gaf hij één assist. Zijn rol beperkt zich voornamelijk tot de spitspositie, al kan hij ook op de flanken uit de voeten.

Divock Origi verbrak zijn contract bij AC Milan

De toekomst van Origi is nog onbekend. Transfermarkt taxeert zijn huidige waarde op 500.000 euro, een groot verschil met de piek in 2019 toen zijn marktwaarde nog op 20 miljoen euro lag. Verschillende clubs zouden zijn ervaring en veelzijdigheid kunnen interesseren.

Origi begon zijn carrière bij KRC Genk, trok in 2010 naar de jeugd van LOSC Lille en brak daar door bij het eerste elftal. In 2014 werd hij voor 12,63 miljoen euro door Liverpool overgenomen, waar hij 175 wedstrijden speelde, 41 keer scoorde en 17 assists gaf.

Naast zijn clubcarrière speelde Origi 32 keer voor de Rode Duivels en scoorde hij drie keer. Zijn loopbaan omvat ook huurperiodes bij Lille, VFL Wolfsburg en Nottingham Forest, naast zijn tijd bij AC Milan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
AC Milan
Divock Origi

Meer nieuws

Totaal overbodige Anderlecht-speler reageert voor eerste keer: "Moeilijk om te verwerken"

Totaal overbodige Anderlecht-speler reageert voor eerste keer: "Moeilijk om te verwerken"

10:00
Straf voor Stijn Stijnen: 50ste (!) match aan de kant, Patro Eisden gaat voor twee anderen wel in beroep

Straf voor Stijn Stijnen: 50ste (!) match aan de kant, Patro Eisden gaat voor twee anderen wel in beroep

09:09
Mogelijk nog voor Kerst een 'voorlopige' maatregel in conflict tussen DAZN en Pro League

Mogelijk nog voor Kerst een 'voorlopige' maatregel in conflict tussen DAZN en Pro League

09:00
1
Antwerp herleeft, maar ook speler die al ver afgeschreven was: "Pluim op de hoed van Overmars"

Antwerp herleeft, maar ook speler die al ver afgeschreven was: "Pluim op de hoed van Overmars"

08:40
Stevige tegenslag voor Club Brugge: sterkhouder mist Genk

Stevige tegenslag voor Club Brugge: sterkhouder mist Genk

08:00
1
Deze Anderlecht-speler kreeg een duidelijke waarschuwing van Besnik Hasi

Deze Anderlecht-speler kreeg een duidelijke waarschuwing van Besnik Hasi

07:40
Club Brugge hakt knoop door over cruciale positie: kritiek raakt hen niet

Club Brugge hakt knoop door over cruciale positie: kritiek raakt hen niet

07:20
Hein Vanhaezebrouck streng voor Hans Vanaken en Club Brugge: "Dat was echt dramatisch"

Hein Vanhaezebrouck streng voor Hans Vanaken en Club Brugge: "Dat was echt dramatisch"

07:00
2
Van Helden zegt het hardop, Vrancken niet: zo verschilt de toon bij STVV

Van Helden zegt het hardop, Vrancken niet: zo verschilt de toon bij STVV

06:15
Harde actie: Beerschot en Beveren komen met gezamenlijk standpunt na geval van racisme

Harde actie: Beerschot en Beveren komen met gezamenlijk standpunt na geval van racisme

06:30
Pro League hoopt op snelle oplossing na zittingsdag met DAZN bij CEPANI

Pro League hoopt op snelle oplossing na zittingsdag met DAZN bij CEPANI

23:00
Daar gaan we weer: Stijn Stijnen moet nieuwe schorsing vrezen na weigering

Daar gaan we weer: Stijn Stijnen moet nieuwe schorsing vrezen na weigering

22:30
3
"Ik heb Union betrapt op een grote fout": jeugdspeler maakt elders indruk als 17-jarige kapitein

"Ik heb Union betrapt op een grote fout": jeugdspeler maakt elders indruk als 17-jarige kapitein

22:15
Wisselend succes voor de Belgische coaches op Afrika Cup

Wisselend succes voor de Belgische coaches op Afrika Cup

22:00
'Belgische clubs op de loer: jeugdinternational ontbindt contract'

'Belgische clubs op de loer: jeugdinternational ontbindt contract'

21:40
Beperkte impact van Leko? Vanaken zegt wat verschil is met Hayen Reactie

Beperkte impact van Leko? Vanaken zegt wat verschil is met Hayen

21:10
1
Een gek scenario is mogelijk: Marc Brys zou nog... kunnen terugkeren aan het roer bij Kameroen

Een gek scenario is mogelijk: Marc Brys zou nog... kunnen terugkeren aan het roer bij Kameroen

21:20
2
De eerste woorden van Nicky Hayen bij een zéér ambitieus Genk: "Internationale kaart"

De eerste woorden van Nicky Hayen bij een zéér ambitieus Genk: "Internationale kaart"

21:00
6
Na negen jaar bij Anderlecht: het grote debuut van Maksim Kireev in de Jupiler Pro League

Na negen jaar bij Anderlecht: het grote debuut van Maksim Kireev in de Jupiler Pro League

20:40
1
Opgelet met de kerstkalkoen: Guardiola komt met fikse waarschuwing aan eigen spelers

Opgelet met de kerstkalkoen: Guardiola komt met fikse waarschuwing aan eigen spelers

20:20
1
Lardot heeft iets te zeggen over strafschoppen in Antwerp - Anderlecht ... en andere speler kwam héél goed weg

Lardot heeft iets te zeggen over strafschoppen in Antwerp - Anderlecht ... en andere speler kwam héél goed weg

20:00
10
Supportersbus Gent aangevallen na wedstrijd tegen Club Brugge: "Ook kinderen op de bus"

Supportersbus Gent aangevallen na wedstrijd tegen Club Brugge: "Ook kinderen op de bus"

19:40
46
DONE DEAL: Genk hakt knoop door, nieuwe coach is bekend

DONE DEAL: Genk hakt knoop door, nieuwe coach is bekend

19:11
13
Het Dudenpark is een oninneembare vesting (behalve voor één iemand)

Het Dudenpark is een oninneembare vesting (behalve voor één iemand)

19:00
Vermant, Kerk, Coosemans en ook heel wat verrassingen maakten het mooie weer dit weekend

Vermant, Kerk, Coosemans en ook heel wat verrassingen maakten het mooie weer dit weekend

18:40
Werk aan de winkel voor OH Leuven: "Snel weg van de eettafel, helaas"

Werk aan de winkel voor OH Leuven: "Snel weg van de eettafel, helaas"

18:30
Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent

Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent

18:20
3
STVV de luis in de pels: spelers én analisten geloven er in

STVV de luis in de pels: spelers én analisten geloven er in

18:00
Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal"

Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal"

17:40
1
"Allemaal zoals Ronaldo of Messi": Eden Hazard is kristalhelder over zijn toekomst in het voetbal

"Allemaal zoals Ronaldo of Messi": Eden Hazard is kristalhelder over zijn toekomst in het voetbal

17:20
Filip Joos verrast: "Hij is de beste spits in onze competitie"

Filip Joos verrast: "Hij is de beste spits in onze competitie"

17:00
Beveren en Kortrijk nu al zeker van promotie? 2025 wordt neergelegd door match vol onzekerheid

Beveren en Kortrijk nu al zeker van promotie? 2025 wordt neergelegd door match vol onzekerheid

16:45
Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend"

Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend"

16:30
2
Het laatste woord is nog niet gezegd: Charleroi legt klacht neer bij FIFA

Het laatste woord is nog niet gezegd: Charleroi legt klacht neer bij FIFA

16:00
Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt"

Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt"

15:30
11
KV Mechelen liep achter de feiten aan op STVV: Vanderbiest verklaart waarom

KV Mechelen liep achter de feiten aan op STVV: Vanderbiest verklaart waarom

14:50
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 16
Lazio Lazio 0-0 Cremonese Cremonese
Juventus Juventus 2-1 AS Roma AS Roma
Cagliari Cagliari 2-2 Pisa Pisa
Sassuolo Sassuolo 0-1 Torino Torino
Fiorentina Fiorentina 5-1 Udinese Udinese
Genoa Genoa 0-1 Atalanta Atalanta
Napoli Napoli 14/01 Parma Parma
Inter Milaan Inter Milaan 14/01 Lecce Lecce
Hellas Verona Hellas Verona 15/01 Bologna Bologna
Como Como 15/01 AC Milan AC Milan

Nieuwste reacties

tristan001 tristan001 over Lardot heeft iets te zeggen over strafschoppen in Antwerp - Anderlecht ... en andere speler kwam héél goed weg Boktor Boktor over Hein Vanhaezebrouck streng voor Hans Vanaken en Club Brugge: "Dat was echt dramatisch" pief pief over Supportersbus Gent aangevallen na wedstrijd tegen Club Brugge: "Ook kinderen op de bus" RememberLierse RememberLierse over Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union" Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Zit het probleem dieper bij Club Brugge? "Dit was niet beter dan onder Nicky Hayen" trivece trivece over G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026" BFL BFL over Zware tegenvaller voor Union SG: absolute sterkhouder in extremis tijdje onbeschikbaar Essevee for ever Essevee for ever over Kwestie van kwaliteit? Zulte Waregem wisselt wel héél weinig en laat Vossen vaak op de bank Strider Strider over Mogelijk nog voor Kerst een 'voorlopige' maatregel in conflict tussen DAZN en Pro League Vital Verheyen Vital Verheyen over Daar gaan we weer: Stijn Stijnen moet nieuwe schorsing vrezen na weigering Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved